Trieste, nave lazzaretto per i vecchi colpiti da Covid: inumati in mare?

DI ENNIO REMONDINO

Friuli Venezia Giulia. La regione vuole riaprire tutto e subito e scarica su una nave gli ospiti delle case di riposo. A Trieste, città di anziani spesso soli, la case di riposo si sono moltiplicate con circa 3mila 800 ospiti. All’arrivo di covid-19 la moria. A Trieste forse più che al Pio Albergo Trivulsio di Milano, le Case dell’Eterno Riposo.

Le Case dell'Eterno Riposo. 3mila 800 anziani ospiti in RSA, la sigla dietro cui nascondiamo la più realistica ma crudele definizione di Case di Riposo. E in quelle cittadelle dell'abbandono, dove di 'anziani' diventano 'vecchi', costretti a campare fin che gli riesce in spazi angusti, uno stretto all'altro, il contagio ha galoppato. E ha ospiti e operatori per poi diffondersi e moltiplicarsi attorno. Reazioni? «Nessuna, nessuna indicazione particolare, niente interventi mirati», denuncia Marinella Salvi sul Manifesto. «Nella stragrande maggioranza dei casi, i pazienti contagiati sono rimasti dov'erano: senza distanziamenti personali, senza sufficienti dispositivi di protezione individuali e tutto il corollario di orrori già visto altrove in Italia…