CARLO CEFALONI: LEGALIZZARE SUBITO GLI IMMIGRATI PER LIBERARLI DALLA SCHIAVITÙ DELLE MAFIE

DI ARGYRIOS ARGIRIS PANAGOPOULOS

Carlo Cefaloni, redattore di Città Nuova, appartenente al Movimento dei Focolari

“Legalizzare subito gli immigranti per liberarli dalla schiavitù, dalla prostituzione e dalla mafia”

L’intervista ad A. Panagopoulos è stata pubblicata sul giornale di SYRIZA “Avgi”, sabato 9 maggio 2020.

“Dobbiamo legalizzare le centinaia di migliaia di migranti per colpire le condizioni di schiavitù in cui lavorano e sottrarli dalle mani della mafia, risanando l’intera filiera dalla produzione sul campo fino agli scaffali dei supermercati e affrontare le reti di prostituzione di queste organizzazioni criminali. Il governo italiano sta cercando un compromesso in sé, perché l’immigrazione sta polarizzando la nostra società e non condividiamo gli stessi valori. Tuttavia, dobbiamo stare al fianco delle vittime dello sfruttamento, come ha sottolineato il Papa, non solo per fare i samaritani, ma per eliminare le cause dello sfruttamento”, ha sottolineato ad “Avgi” Carlo Cefaloni, redattore di Città Nuova d appartenente al Movimento dei Focolari

-Avete preso iniziative immediate per sostenere la legalizzazione degli immigrati …

Non possiamo aspettare di occuparci dell’enorme problema dei migranti che lavorano nei campi solo quando abbiamo una tragedia. La pandemia ha mostrato quanto abbiamo bisogno del loro aiuto nel settore agricolo. L’Osservatorio Placido Rizzotto parla di 430.000 persone che vivono in condizioni di lavoro e di alloggio estremamente precarie, su questi 130.000 sono lavoratori stagionali nei campi. Molti di questi immigrati lavorano come schiavi. Siamo arrivati ad avere sentenze giudiziarie che riconoscono che lavorano come schiavi, sotto il controllo delle organizzazioni criminali mafiose e la mancanza della minima protezione e dei più elementari diritti umani.

Ciò vale non solo per il Sud Italia, ma per l’intera filiera di distribuzione dei prodotti, per le grandi catene di supermercati, per gli scaffali in cui cerchiamo di acquistare quei prodotti.

-Che volete fare?

Mobilitare le autorità giudiziarie per muoversi in ogni area per combattere legalmente questa situazione. Nessuno può far lavorare la gente per 3 euro l’ora e trattarli peggio dei loro animali domestici. Dobbiamo intervenire ed affrontare il caporale, l’intermediario che raccoglie i lavoratori e il proprietario dell’impresa agricola che “affitta” i lavoratori.

Allo stesso tempo, è necessario intervenire sulle regole del mercato, perché le grandi catene di distribuzione impongono prezzi bassi, che arrivano a fare pressione sui lavoratori agricoli. Il sindacato della FRAI CGIL e l’associazione “Terra” hanno lanciato una mobilitazione, alla quale partecipano molte organizzazioni e associazioni, cercando di affrontare due punti importanti, le condizioni di lavoro e gli alloggi.

Decine di migliaia di persone vivono in ghetti con condizioni igieniche indescrivibili. Questi ghetti – baraccopoli devono essere smantellati con la pandemia, perché rappresentano un vero pericolo per la diffusione del virus e dobbiamo provvedere a trovare un tetto dignitoso con la requisizione di tanti edifici vuoti o abbandonati. Non possiamo permettere a migliaia di persone di continuare a vivere, nell’epoca di pandemia, in campi grandi e miserabili senza acqua.

Inoltre, non possiamo permettere alle organizzazioni criminali di terrorizzare le popolazioni locali imponendo la tolleranza di queste condizioni disumane. Queste organizzazioni mafiose sono estremamente violente, anche se non sono così conosciute, perché a nessuno importa. Queste organizzazioni ripuliscono le loro attività attraverso imprenditori e imprese locali e danno un quadro di apparente legittimità.

Un altro aspetto importante è che queste organizzazioni criminali stanno selezionando le donne, in particolare le donne immigrate, che lavorano nei campi per rifornire le loro reti di prostituzione. Uno sfruttamento che non ha limiti.

Il periodo della pandemia non colpisce per niente la grande distribuzione alimentare e le società di vendita, e specialmente le grandi catene di supermercati. Alcuni realizzano enormi profitti perché usano alcuni lavoratori come schiavi, facendo concorrenza sleale a coloro che rispettano la legge e soprattutto le persone. Esistono, tuttavia, anche delle reti più piccole di economia sociale e solidale, ma hanno dinamiche limitate.

-Perché il governo Conte è arrivato quasi al punto di cadere di fronte alla questione della legalizzazione degli immigrati?

La legalizzazione riguarda i migranti che lavorano nel settore agricolo, ma ci sono anche molti italiani che lavorano alle stesse o quasi alle stesse condizioni. Il permesso di soggiorno trasforma un fantasma in un essere umano, perché gli consente di avere diritti e di essere più protetto dalla mafia.

In Portogallo hanno vinto questa battaglia di cultura e umanità perché c’è una situazione politica che l’ha permesso. In Italia abbiamo una polarizzazione sulla questione migratoria, perché alimenta il consenso di alcune forze politiche. All’interno della maggioranza di governo, c’è la paura ad affrontare il problema, forse perché non hanno gli stessi valori per decidere su alcune soluzioni. Sembra che nelle prossime ore e giorni ci sarà un compromesso. La società civile, in primis molte associazioni e organizzazioni, chiede un permesso di soggiorno per almeno un anno per tutti gli immigrati, non solo per rivendicare i loro diritti al lavoro, ma anche per poter cercare di trovare un lavoro legale e forse con condizioni migliori. ed essere in grado di affittare una casa. Nei ghetti dei migranti nel settore agricolo ci sono molti che hanno contratti di lavoro, che non vengono rispettati.

-Come ha visto la posizione del Papa a favore della legalizzazione degli immigrati?

Il Papa sottolinea le contraddizioni della nostra società. Molte volte siamo sorpresi da ciò che dice, perché parla semplicemente come un cristiano, che deve stare con l’oppresso, con l’ultimo. Durante un evento che abbiamo organizzato come Movimento dei Focolari, ci ha detto che non dovremmo solo fare i samaritani per aiutare le vittime, ma agire per eliminare le cause strutturali che producono i torturatori, i violenti, gli oppressori delle vittime. Dobbiamo eliminare le cause dello sfruttamento. Per noi, il Vangelo ha un messaggio radicale per il dove e con chi dobbiamo stare per il futuro dell’umanità.