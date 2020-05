SANTELLI BOCCIATA, NO DEL TAR A RIAPERTURA CALABRIA. VINCE IL GOVERNO DI GENTE PERBENE

DI LEONARDO CECCHI

Santelli Bocciata.

Il tar ha appena accolto il ricorso del governo e annullato l’ordinanza di Jole Santelli sulla riapertura della Calabria. Ancora una volta il buonsenso vince sulla propaganda, rischiosa e folle, di chi per andar dietro ai piani e alle strategie di vari “capitani” mette a rischio la salute della gente.

Ancora una volta vince un governo di gente perbene, prima che di persone serie. Che si assume il rischio di passare per “cattivo” agli occhi di molti. Perché la mossa di Santelli e Salvini era questa: farsi bocciare la riapertura per far passare il governo per malvagio, crudele, autoritario. Così da aizzargli la gente contro.

Ma né Santelli né Salvini hanno però capito una cosa.

Che gli italiani, a questo giro, apprezzano una cosa che loro non hanno mai avuto, e che Conte e questo governo invece hanno.

La responsabilità e il coraggio di mettere davanti ai giochi politici e al consenso una cosa un po’ più importante.

La salute della gente.