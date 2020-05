SILVIA È LIBERA E NOI ABBIAMO INSISTITO AD INDAGARE ANCHE CONTRO CHI CI INVITAVA A SMETTERE

DI MASSIMO ALBERIZZI

Silvia Romano è libera arrivata all’aeroporto di Ciampino oggi pomeriggio, puntualissima, e noi di Africa ExPress ne siamo particolarmente felici. Ci abbiamo creduto e abbiamo continuato a crederci assieme ai nostri lettori – che non finiremo mai di ringraziare anche per il sostegno finanziario che ci hanno assicurato in questi mesi – e ai colleghi del Fatto Quotidiano che ci hanno appoggiato con entusiasmo.

Quando tutti ci dicevano che era stupido continuare a sperare, noi abbiamo caparbiamente e puntigliosamente continuato a cercare. E abbiamo proceduto con la nostra inchiesta. Sapevamo che solo tenendo accesi i riflettori a dispetto di tutti, Silvia sarebbe tornata. Sapevamo che era viva. E l’abbiamo sempre detto con il coraggio dell’ottimismo.

Due i motivi che ci permettevano di credere e sperare.

Primo, un ostaggio è prezioso e se succede qualcosa non ha più alcun valore. I rapitori, quindi, hanno tutto l’interesse a tenerlo in vita.

E poi se a Silvia fosse accaduto qualcosa, le mille bocche della savana ce l’avrebbero raccontato. In Somalia, Paese dove chi ha una certa età parla ancora italiano, Africa ExPress può contare su diversi amici e informatori che in questi mesi si sono comportati come vedette per capire se ci fossero stati danni alla giovane “gal” (termine che in Somalia sta per “infedele” oppure “bianca”). Perfino gli shebab che mi hanno rapito qualche anno fa a Mogadiscio mi avevano fatto sapere che se Silvia avesse perso la vita loro l’avrebbero saputo e mi avrebbero informato.

In mancanza di notizie inequivocabili abbiamo sempre avuto la fiducia e la certezza che Silvia ce l’avrebbe fatta. Qualcuno, quando proseguivamo nelle indagini, ci ha anche accusato di essere affetti dalla sindrome “ossessione per Silvia Romano”.

E poi le sue amiche e amici. Grazie a tutti voi, ragazze e ragazzi. Leali verso Silvia che avete guardato con grande ammirazione. Ce l’avete sempre descritta come una ragazza tosta, determinata e mossa da grandi ideali. Non si sarebbe mai piegata ai suoi rapitori, se non come strategia per soffrire meno pretesti per eventuali angherie. Solo il giornalismo dello scandalo che ora va tanto di moda ma che non informa può sostenere che Silvia si sia convertita con convinzione all’islam. Se qualche reporter avesse investigato un pochino più a fondo avrebbe scoperto che la ragazza è atea. Perché quindi ancor prima del suo arrivo in Italia arzigogolare ipotesi – anzi certezze – di una sua convinta adesione alla religione di Allah? Per qualche click in più? Non è questo il giornalismo che vogliamo.

Grazie Alice, Giulia, Jessica, Lilian, Maria Sole, Maurizio, Sara 1, Sara 2, Andrea, Tiziana e sicuramente ho scordato qualcuno. Parlare con voi, ci ha sempre spinto e incoraggiato a continuare l’indagine. A non mollare.

Durante questi mesi ci hanno indignato quanti invece di preoccuparsi della sorte di Silvia continuavano a ripetere il raccapricciante ritornello, “Se l’è cercata”. Giornali spazzatura che non meritano neppure di essere citati, e giornalisti che non cercano la verità ma meri interessi di parte. La fantasia si sbizzarrisce e galoppa nel mondo dell’incerto dove tutto diventa scialbo e senza contorni. Quando Silvia avrà voglia di raccontare il suo incubo vedremo se verranno a galla le certezze di certo giornalismo: è stata costretta a imparare il Corano a memoria… A sposare un jihadista.

Mentre noi con la nostra lunga inchiesta cercavamo di stimolare le autorità a intervenire più in fretta possibile c’erano giornalisti che si accontentavano di riportare le scarne note delle fonti ufficiali che di tanto in tanto – senza spiegare alcunché – si auguravano una pronta conclusione positiva del caso.

Qualcuno è arrivato addirittura ad additarmi come “irresponsabile” perché osavo fare il mio lavoro di giornalista, perché Africa ExPress voleva che l’opinione pubblica sapesse ciò che stava accadendo a Silvia.

E poi siamo stati oggetto di denigrazione da parte di siti intenti a tutelare più gli interessi turistici della costa keniota che la vita della ragazza. Nessun giornale oltre ad Africa ExPress, il Fatto Quotidiano e sporadicamente la RAI si è peritato di seguire a Malindi il processo ai tre dei presunti rapitori. E persino i diplomatici sono scomparsi. L’ambasciata solo in un caso ha inviato una gentile e cordiale funzionaria a seguire il processo.

Silvia è tornata ma a noi restano stampate nel cervello e nel cuore alcune domande ancora insolute.

Per esempio, perché non è stato dato seguito a una richiesta di riscatto – com’è scritto nelle carte processuali – giunta una ventina di giorni dopo il rapimento? Secondo quanto ci hanno raccontato alcune fonti diplomatiche autorevoli dall’Italia era arrivato un ordine perentorio: non si paga. E’ vero o no? Al governo allora c’era una forza politica normalmente intransigente su queste cose non è poi così strampalato pensare che un ordine del genere sia realmente partito da Roma.

E poi perché pochi giorni dopo il sequestro il gruppo di ranger che stava per mettere le mani sul bivacco dove si erano fermati a riposare rapitori e rapita, è stato fermato? Forse la difficile vicenda si sarebbe conclusa in brevissimo tempo.

Ma la domanda clou è un’altra. Quando sono cominciate le trattative? E’ importante per sapere se si è negoziato sul prezzo del riscatto che dalla Somalia assicurano sia stato pagato. Un riscatto che non è solo pecuniario ma potrebbe essere stato anche politico