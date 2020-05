MINACCE E INSULTI A SILVIA ROMANO. LA PROCURA DI MILANO APRE UN’INCHIESTA

DI CHIARA FARIGU

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta contro ignoti per minacce aggravate nei confronti di Silvia Romano. Il palazzo dove la giovane vive con i suoi genitori è sorvegliato dalle forze dell’ordine e si sta valutando anche l’assegnazione di una scorta per tutelarla nei prossimi movimenti. Il suo profilo Facebook, sebbene non venga aggiornato dal giorno del suo rapimento, non è più raggiungibile dai motori di ricerca.

La montagna d’odio era partita appena è scesa dall’aereo che l’ha riportata in Italia. Troppe le cose che non vengono ‘perdonate’ a Silvia, a cominciare dal suo aspetto florido, per nulla emaciato dopo 18 mesi di sequestro. Quel sorriso a tutto tondo poi è la prova provata, per gli odiatori da tastiera, che la sua più che una prigionia è stata quasi una vacanza. Il capriccio di una ragazza viziata pagato poi a caro prezzo da noi italiani.

E’ partita cristiana è tornata islamica; restituiscici i soldi del riscatto; vergognati; fosse stata mia figlia le avrei mollato un ceffone altro che abbraccio: questi sono alcuni commenti, tra i più ricorrenti e, se vogliamo, tra i meno vergognosi. Perché su questi ultimi, schifosamente a sfondo sessista è meglio soprassedere per non essere inondati, a nostra volta, della melma di cui sono composti.

I commenti sono diventati insulti e gli insulti minacce nel giro di poche ore. ‘Impiccatela’ ha scritto un consigliere veneto nel suo profilo Facebook. Un post choc che poi ha rimosso che aveva dato la stura ad altri insulti e messaggi d’odio senza precedenti.

‘Chiunque tornerebbe convertito, ha replicato la mamma alle pesanti accuse legate alla conversione ‘spontanea’ della figlia. Come volete che stia Silvia? Provate a mandare un vostro parente due anni là e voglio vedere se non torna convertito. Usate il cervello. E adesso vogliamo stare tranquilli, abbiamo bisogno di pace’.

Ecco, lasciamoli tranquilli. Lasciamo che si ritrovino figlia e genitori.

E soprattutto, per dirla con la signora Romano, usiamo il cervello prima di puntare il dito e spalare letame.