CHI È DANIELE SANTOIANNI, L’EX GIEFFINO ARRESTATO PER MAFIA

DI CLAUDIA SABA



Daniele Santoianni, protagonista del Grande Fratello 10 è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari.

L’accusa è quella di aver fatto da prestanome ad alcuni boss mafiosi.

Daniele Santoianni, ex broker, è una delle 91 persone arrestate per mafia in tutta Italia, dalla Guardia di Finanza.

Le indagini guidate dalla Dda di Palermo, vede al centro le due storiche famiglie Fontana e Ferrante.

E proprio ai Fontana, Santoianni avrebbe fatto da prestanome in una società per la vendita di capsule da caffè a Milano.

I Fontana, secondo gli inquirenti, avevano investito nel capoluogo lombardo in diverse società operanti nel campo della produzione e commercializzazione di caffè.

Daniele Santoianni, entra nella casa del Grande Fratello nel 2009, dopo il fallimento dell’azienda in cui lavora.

Bello, occhi verdi, fisico da modello, aveva colpito il pubblico.

Non solo per la sua avvenenza fisica, ma anche per la sua storia particolare.

Un po’ Scamarcio, ma più dannato.

“Pensavo che il mio fosse un futuro da manager – scrive nella scheda di presentazione al Grande Fratello – invece mi sono ritrovato a spedire, senza fortuna, migliaia di curricula in giro”.

La sua esperienza nella casa dura otto settimane.

Poi di nuovo la vita fuori.

E grazie al GF riesce ad entrare di lato, nel mondo dello spettacolo.

E così le foto sui magazine accanto a Nina Moric, a Francesca Cipriani e la proposta di un film con Maria Grazia Cucinotta .

Notizia poi smentita dall’attrice.

Era quasi riuscito a farcela Daniele.

Il ragazzo dal passato un po’ torbido, con amicizie tra i fratelli Fontana, il clan che ebbe ruoli oscuri nell’attentato fallito all’Addaura del giudice Giovanni Falcone.

Lo stesso clan che vanta anche un pentito, Angelo Fontana, zio di uno dei capi anche lui arrestato nel blitz, Gaetano Fontana.

Storie che Daniele Santoianni ha sempre detto di ignorare.

Ma che oggi tornano nell’ordinanza di arresto: “I clan sono pronti ad approfittare della situazione attuale, sono sempre pronti a dare la caccia ad aziende in stato di necessità. Con la crisi di liquidità di cui soffrono imprenditori e commercianti, i componenti dell’organizzazione mafiosa potrebbero intervenire dando fondo ai loro capitali illecitamente accumulati per praticare l’usura e per poi rilevare beni e aziende con manovre estorsive, in tal modo ulteriormente alterando la libera concorrenza…”.

Il blitz ha portato a sequestri di società e immobili per 15 milioni di euro. Oltre ditte di imballaggi e manutenzioni nautiche, distribuzione di caffè, centri di scommesse on line e negozi di frutta verdura.

E poi cavalli che venivano spediti negli ippodromi di Siracusa, Torino, Villanova D’Albenga (Savona), Milano e Modena.

Animali dopati e fantini avversari minacciati.

Soldi e “picciotti” per riciclare denaro a Milano.

Fondi investiti in varie attività commerciali, come la gioielleria “Luxury Hours, a Via Montenapoleone, nel cuore della moda milanese, anch’essa sequestrata.

E così per Daniele calano le luci della ribalta.

Finiscono i sogni, il cinema, le donne, i club privati e locali alla moda.

Tornano i fantasmi di un tempo, le vecchie amicizie dimenticate e tutte quelle le ombre del passato da cui voleva tanto allontanarsi.