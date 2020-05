NON PASSERO’ MAI LE GIORNATE AL CANTIERE

DI PINO SCACCIA

Stamattina sono cominciati i lavori sotto casa, finalmente aggiustano i marciapiedi. Secondo me si tratta di una bieca provocazione. E so pure chi è stato. Sicuramente la mia inarrivabile sapienza nella questione riscatto, tanto per capirci, ha infastidito chi ne parla senza sapere un tubo. I riscatti si sono sempre pagati in qualche modo, anche se gli americani ad esempio preferiscono lo scambio di prigionieri. Ma la decenza politica era di negarli sempre. E allora quale è il messaggio? Semplice: mettermi il cantiere sotto le finestre così da indurmi a passare le giornate guardando i lavori come tutti i bravi pensionati. Ma non sanno, i tapini, che si va in pensione da un’azienda, non da se stessi. Per cui mettetevi l’anima in pace. Finchè avrò inchiostro nel calamaio, sarò sempre la vostra cattiva coscienza. Per dire.