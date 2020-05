TANTI AUGURI A STEVIE WONDER. 70 ANNI DI GENIO E TALENTO

DI MATTEO POTENZA

“Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione e velocità d’esecuzione”. Forse rispondere a questa domanda nominandolo sarebbe stato ugualmente corretto. Perché Stevie Wonder un genio lo è senza alcun dubbio. Lo è per la sua precocità, per il modo in cui ha stravolto la musica black e pop, per la capacità di creare un sound più unico che raro. E se al genio si unisce un talento immenso che scorre tanto nelle sue corde vocali quanto nelle sue capacità compositive ottieni un’ esplosione che è soavità per i timpani di chi lo ascolta.

Icona per i diritti dei neri americani, della pace e della solidarietà per l’Africa, il genio e talento Stevie oggi compie 70 anni. Ma è solo un discorso anagrafico intendiamoci. Non hanno età quelli come Stevie. Non ha più un età da quando a 11 anni fece ascoltare una sua canzone a Ronnie White dei Miracles che lo portò alla Motown e qui gli venne offerto subito un contratto di cinque anni. Fu la rampa di lancio ideale per il suo potenziale. Qui canta, suona e registra di continuo e già a 13 anni va primo in classifica con Fingertips (ancora oggi è il più giovane artista ad aver raggiunto la cima della hit parade).

A Saginaw, in Michigan, nacque prematuro e cieco a causa di una retinopatia congenita che l’ossigeno di un incubatrice peggiorò, ma a 4 anni già suonava pianoforte, armonica e batteria. Strumenti che accarezzerà e violenterà componendo canzoni sostanzialmente indimenticabili. Dal suo dialogo con le superstizioni popolari sulle note funk di Superstition alla personale dedica a Bob Marley con Master Blaster (Jammin’). Dalla poetica Overjoyed al dolce miscuglio di generi nella celebrazione della figlia Aisha in Isn’t She Lovely?

Più di cento milioni di copie vendute nel mondo e ben 25 Grammy vinti sottolineano ancora di più l’inconfondibile suono di Stevie. Dal timbro della sua voce, dalla sua armonica al suo pianoforte. Un modo tutto suo, da genio e da talento. Un modo alla Stevie Wonder.

Tanti auguri Stevie.