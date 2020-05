A PROPOSITO DELLA FIDUCIA DELLO STATO NEGLI IMPRENDITORI

DI SALVATORE PRINZI

Ho scritto un post qualche giorno fa in cui, ricordando Vincenzo, operaio morto nell’esplosione di una fabbrica a Ottaviano, citavo il noto manager Flavio Cattaneo che sul Sole24Ore aveva affermato: “nella Fase 2 lo Stato si deve fidare degli imprenditori”, intendendo: fare meno controlli…

Stasera guardavo la diretta di Conte e ho sentito il Ministro Patuanelli chiudere il suo intervento dicendo: “lo Stato ha scelto di fidarsi degli imprenditori”.

Ecco, magari non era una risposta proprio a Cattaneo: in fondo richieste simili le abbiamo sentite da tutta Confindustria… Ma non per questo è meno inquietante.

Vuol dire fidarsi di una classe sociale che in buona parte per anni ha evaso, truffato sui contratti, tenuto i salari bassi, corrotto, inquinato, si è appropriata di suolo pubblico – e che persino durante questa pandemia se n’è fregata della sicurezza, ha imbrogliato sui codici ATECO pur di tenere aperto, che è alla disperata ricerca di soldi e potrebbe andare a prenderli ovunque (vedi mafie, le uniche che hanno liquidità)… Altro che meno controlli!

Inoltre Patuanelli e Gualtieri hanno detto un’altra cosa molto pesante: daremo i soldi A FONDO PERDUTO alle imprese, ma non entreremo nella “governance”, non ci saranno nazionalizzazioni, non ci sarà una politica industriale pubblica.

Tradotto: vuol dire che tutti noi contribuenti pagheremo le perdite di imprese PRIVATE. Poi, se queste faranno i profitti, se li terranno per loro… A noi restano solo i debiti.

Anche davanti alla più grande crisi del capitalismo di sempre, questo Stato lascia in mani private la ricchezza e il potere sociale.

Non è peraltro da escludere che molti imprenditori, che magari già da prima non erano in grado di stare sul mercato, intaschino i soldi e chiudano comunque. Oltre al danno la beffa!

Conte scherzando ha detto che nessuno dei presenti era “per la collettivizzazione dei mezzi di produzione”.

Peccato. Perché è esattamente la cosa che potrebbe salvare questo paese: mettere il lavoro nelle mani delle lavoratrici e dei lavoratori, mettere la ricchezza al servizio della società.