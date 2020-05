LA «CARITÀ PELOSA» DELLE REGOLARIZZAZIONI

DI PAOLO BUTTURINI

Mi congratulerei con tutti i 600.000 regolarizzati se avessi la certezza che dal giorno seguente siano liberi dalla mafia, dal caporalato, dalla schiavitù e da una paga da fame. Sarei proprio felice se sapessi che avranno tutti un lavoro legale, un affitto legale e una vita dignitosa.

Daniel Wedi Korbaria

C’è un insopportabile lezzo di “carità pelosa” nel dibattito sulla regolarizzazione di circa 600mila migranti e quello che ancora una volta stupisce è il silenzio delle organizzazioni sindacali che di questo problema dovrebbero essere le attrici principali.

Ad oggi, comunque, le soluzioni proposte per procedere con la regolarizzazione dei migranti nei campi sono essenzialmente due.

La prima soluzione è quella di permettere al datore di lavoro di far emergere un irregolare tramite la stipula di un apposito contratto: il lavoratore che fino ad ora ha prestato la sua attività in nero deve però già trovarsi sul territorio dello Stato e deve essere stato fotosegnalato alla polizia italiana prima dell′8 marzo scorso. Una volta fatte le opportune verifiche, allo straniero sarà riconosciuto un permesso di soggiorno valido per tutta la durata del contratto e rinnovabile in caso di nuovi rapporti di lavoro.

Per gli stagionali impiegati nel settore agricolo che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus, invece, si sta pensando al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo e finalizzato alla ricerca di un nuovo impiego. È sulla durata dello stesso, tuttavia, che ancora le varie forze politiche stanno continuando a scontrarsi. (da “Quifinanza” del 10 maggio 2020)

Qualche domanda a monte

Mi chiedo: questi lavoratori esistevano anche prima? Ce ne accorgiamo soltanto adesso perché i raccolti rischiano di andare in malora e l’emergenza pandemia potrebbe scatenare tensioni sociali che si sommerebbero fra loro? Come hanno vissuto in questi mesi di clausura?

La questione immigrazione rimossa dall’agenda politica

È evidente che un governicchio posticcio, debole per nascita, rachitico nella sua rappresentanza politica (pensare che le opposizioni siano scomparse è un errore che Pd e M5S pagheranno caro una volta finita l’emergenza) non è in grado di esprimere un programma degno di questo nome. E, infatti, uno dei temi tanto agitati quando imperversava la Lega al seguito del suo “capitano”, ovvero l’immigrazione, è scomparsa dall’agenda politica e dalla rappresentazione dei media.

Riaffiora ora sotto forma di dibattito (si fa per dire…) ma ristretto e confinato al problema di regolarizzare quelle centinaia di migliaia di persone che già vivono e lavorano in Italia e gli “stagionali”.

Ancora una volta l’azione dei progressisti si fa dettare i tempi e le modalità non da un progetto, da una visione della società, del lavoro e della dignità delle persone, ma dall’urgenza dell’economia (intendendo con questa nobile parola l’esigenza dei padroni di avere manodopera disponibile e disciplinata, vale a dire sottomessa) di produrre a qualsiasi costo.

Un passo alla volta ma qual è la direzione?

“Meglio questo che niente” si affretterà a sostenere qualche irriducibile della mediazione al ribasso. E da ex sindacalista potrei persino essere d’accordo, a patto che questo fosse il passaggio di una strategia complessiva che prevede una revisione della legislazione sull’immigrazione, un nuovo approccio al mercato del lavoro, la regolazione dei flussi sulla base anche delle condizioni contrattuali e di vita dei lavoratori ecc.

In assenza di questo assisteremo allo sfruttamento legalizzato della manodopera e, alla fine della raccolta, al ritorno a uno status di “irregolari” o di “invisibili” come piace ai nostri liberal d’accatto. E la Lega avrà altre frecce all’arco della sua demagogia.