LOMBARDIA : AVETE LA FACCIA COME IL COVID !

Il mio editoriale per #LIBERO

Zecche, buonisti, cattocompagni, preti ,criptoislamisti e altri “amici-di-Silvia-Romano” ironizzano sul fatto che l’ospedale costruito con soli 21 milioni dal Caro Leader di Lombardia potrebbe chiudere tra due settimane.

La mamma dei Rosikoni è davvero sempre incinta e ai figli vogliamo rispondere :

1) che l’ospedale è stato aperto in tempi record e che ora verrà chiuso con la stessa velocità ed efficienza lombarda.

2) il fatto che si siano spesi 21 milioni per curare solo 25 pazienti è solo una conferma del fatto che la sanità lombarda è un’UCCELLENZA che investe il massimo anche sul singolo paziente (840.000 euro)

3) la cerimonia di inaugurazione, con oltre 100 persone, tanto contestata, va letta come il primo segno di speranza verso una riapertura del paese e verrà replicata anche per la chiusura.

Dopo il brindisi e il discorso conclusivo, il Presidente Fontana e l’Assessore Gallera collauderanno, per le telecamere, alcune delle mascherine proposte da Irene Pivetti.