CHI SONO QUELLI CHE GIUDICANO SILVIA?

DI LORENZO FORLANI

Ma quelli che dicono che Silvia è andata “allo sbaraglio, neo laureata, zero esperienza”, sono per caso gli stessi che quando tengono a colloquio un under 25 al primo impiego gli chiedono 5/10 anni di esperienza? O sono quelli che credono che chi vuole lavorare nel mondo della cooperazione allo sviluppo debba fare la prima esperienza non so, in Basilicata? O addirittura entrambi i profili?

Tanto per capirsi e lungi dal voler essere autoreferenziali: io in Kenya e da lì in Sud Sudan – durante la separazione dal nord, in quel momento il paese coi peggiori parametri di sviluppo umano e povertà assoluta al Mondo, tutti armati ovunque, numerosi attacchi di miliziani ai compound ONU, coprifuoco a piedi e in macchina a partire dalle 17 – a fare l’assistente della capo progetto sono stato mandato a 24 anni, zero esperienza, ancora iscritto alla specialistica, anzi, proprio come modalità di accumulo crediti formativi obbligatori della specialistica.

E ci sono andato col Cisp, una delle maggiori ong italiane. A decidere che dovessi andare lì – in alternativa c’era proprio un altro progetto vicino Malindi, verosimilmente molto vicino a dove stava Silvia, dove peraltro in seguito sono stato in vacanza, di ritorno dal sud sudan – fu il compianto Paolo Dieci, uno dei più grandi cooperanti che l’Italia abbia partorito. Io non so davvero di che parlate quando parlate di sbaraglio