BOLSONARO CACCIA AL MINISTRO INVECE CHE AL VIRUS, 14MILA CASI IN UN GIORNO

DI ENNIO REMONDINO

Brasile 14 mila casi in un giorno. Bolsonaro: caccia al ministro invece che al virus. Un generale al ministero della salute per le inumazioni? Genocidio dei popoli originari in Amazzonia. Più di 200.000 i casi di coronavirus in Brasile, dati a coprire la realtà. Il secondo ministro alla salute che lascia in 3 settimana dopo aver chiesto inutilmente al presidente regole più severe per combattere il coronavirus

Il ‘Bolso&Nero’ è satira di Mimmo Lombezzi. Fascista fuori di testa il mix catastrofico del presidente brasiliano, purtroppo di incontestabili origini italiane. Secondo ministro della salute cacciato in tre settimane, mentre nel Paese il coronavirus fa strage. Impossibile convivere politicamente con Bolsonaro. Ventotto giorni dopo essere stato nominato al posto di Luiz Henrique Manetta come ministro della Salute, si arrende anche Nelson Teich. Due medici e che si rifanno alla scienza per arginare i contagi e contenere il numero delle vittime… CONTINUA SU REMOCONTRO: