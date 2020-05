DI ALDO GIANNULI

Nei giorni scorsi ho detto chiaramente che la Lombardia andrebbe commissariata per la sua gestione dell’emergenza sanitaria. Sono stato accusato di avere un pregiudizio verso la Lega, ma vi dirò, non si tratta di un pregiudizio, perchè sono pronto ad ammettere che la gestione del leghista Zaia in Veneto è stata migliore e profondamente diversa. Ragioniamo insieme.