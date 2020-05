DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 16 maggio 2020

Trovato l’accordo tra Governo e Regioni sulle prossime riaperture. Conte: “Camminiano insieme in questa nuova fase” Accordo con le Regioni sulle linee guida sulle riaperture dal 18 maggio. Approvato il decreto legge. Dal 3 giugno sarà possibile anche entrare in Italia, solo dai Paesi Ue, senza quarantena obbligatoria. Conte: “Ottima collaborazione con le Regioni. Camminiano insieme in questa nuova fase”

Fase 2. Confesercenti: solo 6 imprese su 10 intendono riaprire dal 18 maggio Incertezza, è questa la parola d’ordine che serpeggia tra le imprese per la riapertura. Per Confesercenti il 62% aprirà, il 23% resterà chiuso. Gli indecisi sono l’11% 6 imprese su 10, tra negozi, bar e ristoranti, a partire da lunedì 18 maggio alzeranno le serrande. Per le imprese con la riapertura c’è soprattutto la paura di lavorare in perdita, ma anche il rebus delle regole di sicurezza e la paura del coronavirus. E’ da quanto emerge dal sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su un campione di imprenditori del commercio al dettaglio e della ristorazione. Gli imprenditori intenzionati ad aprire lunedì 18 maggio sono il 62%, contro un 27% che ha invece già deciso di rimanere chiuso. Tocca l’11% la percentuale di chi non sa cosa fare e deciderà durante il fine settimana. Tra chi rimarrà sicuramente chiuso, il 68% indica come motivazione la mancata convenienza dell’apertura.

Un barbiere abusivo positivo al Covid, quaranta clienti in isolamento a Campofranco Durante il periodo di lockdown un barbiere di Campofranco, piccolo centro della provincia di Caltanissetta, si è recato a casa di diversi clienti per il taglio dei capelli e la barba, ma ora è risultato positivo e una quarantina di persone, tutti i clienti, sono in quarantena. Nei prossimi giorni i familiari delle persone coinvolte saranno sottoposte al tampone. A confermare quanto accaduto è anche il sindaco Rosario Pitanza che sul profilo Facebook del piccolo comune di Campofranco scrive: ”E’ risultato positivo al test un nostro concittadino dopo i risultati dei tamponi fatti nella mattinata di ieri. Il nostro concittadino sta bene, non avverte nessun sintomo, così come i contatti che al momento si sono attenzionati – dice – A tutti è stata imposta la quarantena domiciliare come da protocollo e nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone. Invito ancora una volta i miei concittadini a rimanere calmi senza farsi prendere dal panico, usare sempre le precauzioni annunciate da tempo. Credo che in questi momenti più che mai, bisogna essere sereni e collaborativi anche con il solo silenzio”.

Coronavirus. Oltre 4,5 milioni casi nel mondo, più di 307mila morti. Brasile, lascia ministro Sanità Tweet Coronavirus: nel mondo superate le 300mila vittime. Negli Usa 84.575 morti Superati i 290mila morti nel mondo, i contagi salgono a 4.247.709 16 maggio 2020 Sono più di quattro milioni e mezzo le persone contagiate dal coronavirus nel mondo. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, parlando di 4.542.752 contagi a livello globale. Sono invece 307.696 le persone che hanno perso la vita nel mondo a causa di complicanze legate al Covid-19. A essere maggiormente colpiti sono gli Stati Uniti, con 1.443.188 contagiati e 87.559 morti. Si dimette il ministro della Sanità in Brasile, Nelson Teich, oncologo, dopo appena un mese in carica, per il numero record di casi di coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati confermati in Brasile 15.303 nuovi contagi e 824 morti. Teich non ha voluto cedere alle pressioni del presidente Jair Bolsonaro perché espandesse l’uso della clorochina come terapia per il Covid-19. Anche il predecessore di Teich, Luiz Henrique Mandetta, ha rifiutato l’uso estensivo della clorochina. In Cina sono stati registrati 8 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 4 del giorno precedente. Di questi, sei sono ‘importati’ mentre due sono stati contagiati localmente nella provincia nord-orientale di Jilin. Anche il numero dei nuovi casi asintomatici è cresciuto, da 11 a 13. In totale finora la Cina ha registrato 82.941 positivi e 4.633 morti.

Hackeraggio su piattaforma Axios: 42 milioni per non pubblicare documenti su Trump “The Guardian”: telefono di Bezos hackerato dopo messaggio da principe saudita Scuola online, attacco hacker su piattaforma Axios L’Onu chiede ‘inchiesta immediata’ su hackeraggio dello smartphone di Jeff Bezos Dei cyber criminali dichiarano di avere documenti sul presidente Donald Trump e minacciano di pubblicarli se non riceveranno 42 milioni di dollari. Secondo quanto riporta Variety, gli hacker hanno postato sul dark web la richiesta di riscatto dopo aver violato il sistema informatico dello studio legale Grubman Shire Meiselas & Sacks, rubando file, oltre che su Trump, su Lady Gaga, Madonna, Bruce Springsteen, Christina Aguilera e Mariah Carey. Lo scrive l’Agi. “La prossima persona su cui pubblicheremo è Donald Trump. E’ in corso una gara elettorale e abbiamo trovato una tonnellata di panni sporchi”, avrebbero scritto i pirati informatici, dando una settimana di tempo per il pagamento, senza fornire alcuna prova o indicazione sui documenti in loro possesso. In una nota, lo studio legale ha detto di essere in contatto con l’Fbi e di non aver pagato alcun riscatto. Gli hacker sostengono invece d aver ricevuto 365.000 dollari collegato a questo loro furto di informazioni. “Siamo stati informati da esperti e dall’Fbi che negoziare o pagare un riscatto a terroristi e’ una violazione delle leggi penali”, spiega a Variety Grubman Shire Meiselas & Sacks, “anche quando vengono pagati enormi riscatti, spesso i criminali fanno comunque trapelare

Terremoto di magnitudo 6,4 in Nevada. Avvertito anche a San Francisco L’epicentro è stato registrato nei pressi della cittadina di Tonopah che ha meno di 3mila abitanti Tweet USGS Community Internet Intensity Map 15 maggio 2020 Terremoto di magnitudo 6.4 oggi in Nevada. La potente scossa, registrata dall’U.S. Geological Survey, ha avuto l’epicentro nei pressi del confine con la California ed è stata avvertita fino a San Francisco e Salt Lake Cty, nello Utah. Sono state registrate successive scosse di assestamento. La scossa è stata registrata alle 4.03 (13.03 in Italia) a circa 60 chilometri dalla piccola ed ex città mineraria di Tonopah, che si trova a circa metà strada tra Las Vegas e Reno, una zona semi-desertica. Non ci sono state notizie immediate di feriti o danni, ma la scossa – è stato riportato dagli abitanti sui social – si è sentita fino in California. Il Los Angeles Times riferisce che una media di cinque terremoti di magnitudo tra 6 e 7 gradi colpiscono ogni anno la California e il Nevada.

Controlli anche su condizioni di sicurezza in cui era in Africa Silvia Romano: perquisizioni nella sede Onlus “Africa Milele”, acquisiti documentiSilvia Romano, nuove minacce sui social. Presidente centro islamico: “Pronti ad accoglierla” Silvia Romano su Facebook: “Il peggio è passato, godiamoci momento, non arrabbiatevi per difendermi” Montecitorio, deputato Lega: Silvia Romano “neo-terrorista”. Bagarre in Aula Silvia Romano, ammiratore egiziano cerca di avvicinarla. Volante sotto casa L’Osservatore Romano: contro Silvia uno sguardo disumano Silvia Romano sommersa di odio e minacce dopo la libertà 15 maggio 2020 Perquisizioni in corso, da questa mattina, da parte dei carabinieri del Ros nella sede della onlus “Africa Milele”, a Fano, nell’inchiesta della procura di Roma a carico di ignoti sul sequestro di Silvia Romano. Da quanto si apprende è stata acquisita documentazione relativa alle attività della onlus e materiale informatico: i carabinieri avrebbero copiato alcuni hard disk e il contenuto dei telefoni. Si tratta di un controllo anche per verificare le condizioni di sicurezza in cui si trovava la giovane cooperante al momento del rapimento. Gli investigatori hanno acquisito documentazione relativa alla Onlus e acquisito materiale informatico. La Procura vuole verificare se, quando la giovane cooperante milanese venne rapita, fosse stata messa in condizioni di svolgere le sue attività in sicurezza.

Coronavirus, Protezione civile: in 24 ore 242 morti e 4.917 guariti Coronavirus, Lombardia: calo dei nuovi contagi: 299. Sono 115 morti Coronavirus, Istituto Spallanzani di Roma: 107 ricoverati, 58 positivi . E’ in calo la curva epidemica in Italia, ma i decessi restano ancora sopra quota 200. Oggi si registrano 789 nuovi casi – cui peraltro andrebbero sottratti 55 casi del Lazio riferiti a recuperi di giorni precedenti – contro i 992 di ieri, per un totale di 223.885 contagi dall’inizio dell’epidemia. Con un rapporto positivi/tamponi crollato all’1,15%, mai così basso: ormai, in sostanza, su 100 tamponi fatti quasi 99 risultano negativi. Sono questi i dati che emergono dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. Ancora alto il numero dei decessi: 242 oggi (in lieve calo rispetto ai 262 di ieri), da due giorni tornato sopra i 200 dopo diversi giorni di numeri più contenuti. Il totale delle vittime sale così a 31.610. Di contro è boom di guariti: 4.917 in un giorno (ieri 2.747), con il totale che supera i 120 mila (120.205). Per effetto di questi dati, c’è un calo netto del numero di attualmente positivi: -4.370 (ieri -2.017) che porta il totale a 72.070. Si conferma il trend di riduzione dei ricoveri, ormai costante da quasi sei settimane: quelli in regime ordinario registrano 661 unità in meno (10.792 totali) mentre le terapie intensive calano di altre 47 unità, scendendo a 808. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 60.470. I tamponi totali sono 2.875.680 Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.746 in Lombardia, 11.113 in Piemonte, 6.001 in Emilia-Romagna, 4.439 in Veneto, 3.168 in Toscana, 2.603 in Liguria, 4.088 nel Lazio, 2.795 nelle Marche, 1.736 in Campania, 2.181 in Puglia, 406 nella Provincia autonoma di Trento, 1.760 in Sicilia, 741 in Friuli Venezia Giulia, 1.454 in Abruzzo, 359 nella Provincia autonoma di Bolzano, 90 in Umbria, 461 in Sardegna, 77 in Valle d’Aosta, 505 in Calabria, 227 in Molise e 120 in Basilicata.

Le prime pagine dei giornali

