LO STRETCHING PER COMBATTERE LE MIE “ALI DI PIPISTRELLO”

DI FRANCESCA MORANDI

Raccontino della notte. Non sono una frequentatrice di palestre e si vede. I miei bicipiti sono pari a zero. In più, con l’avanzare dell’età, noi donne non palestrate facciamo i conti con quella cosa orrenda chiamata ‘effetto tendina’. Espressione gentile. L’alternativa è ‘ali di pipistrello’, che oggi suona malissimo. In attesa che dall’America Donald Trump e il suo segretario di Stato, Mike Pompeo, dopo l’annuncio in pompa magna, ci diano le prove che l’invisibile bastardo sia stato <artificialmente o deliberatamente manipolato> in un laboratorio di Wuhan, teoria (complotto) sino ad ora smentita dagli scienziati, persino da quelli in casa loro, ovvero Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca, noi siamo fermi alla trasmissione dell’invisibile bastardo dal pipistrello. Nell’era Covid-19, in soccorso di noi non toniche c’è, però, lo stretching. Non gli esercizi a casa, perché io sono pigrissima. Mi riferisco all’esercizio che forzatamente faccio quando vado a fare la spesa (da 66 giorni) di beni di prima necessità e quando vado a prendere il caffè al bar (da 7 giorni il take away). La distanza di 1 metro e rotti dai banconi ti obbliga ad allungare le braccia, anzi uno, nel mio caso il destro e così stamane, buttando un occhio sullo specchio, ho notato un lievissimo miglioramento del bicipite non sinistrorso. Che poi è peggio: uno comincia timidamente a modellarsi, l’altro, il non destrorso, è flaccido. Non ci bastava la guerra all’invisibile bastardo e un’altra guerra fredda tra America e Cina. Ora è scoppiata la ‘guerra del metro’. Abbiamo imparato a convivere con 1 metro di distanziamento sociale. Adesso i metri diventano 2. Dal bancone del bar, la tazzina in carta la devo prendere al volo, stiracchiando anche la schiena? O devo sul serio cominciare a fare gli esercizi a casa per allungare i bicipiti, seguita da un tutorial? Lo so che intendono 2 metri tra i tavolini. Mi chiedo come Fede, la mia bravissima parrucchiera, potrà farmi la piega a 2 metri di distanza. Lo scoprirò l’1 giugno alle ore 8 (salvo ripensamento al 25 maggio), perché io mi sono già prenotata per tempo: io inaugurerò i 2 metri della fase 2 della mia coiffeur. Lo so che i 2 metri sono tra una postazione e l’altra. Però mi chiedo come Fede possa farmi la piega a 1 metro di distanza. Mi spiega che si sta attrezzando con il mocho al lavatesta e con il phon scotchato al manico di scopa. Per la primavera-estate Covid-19 , <andrà di moda il capello crespo o alla zingaresca>, ridiamo. Tra l’altro, Fede mi avverte che prima di varcare la soglia del negozio, dovrà <imbustarmi> i beni personali: borsa, chiavi, telefono. <Come in carcere>. A far scoppiare la guerra del metro, sono i governatori delle Regioni. Uno su tutti, Luca Zaia del Veneto. <Davvero possiamo pensare che i turisti in spiaggia, sotto il sole, debbano stare a 5 metri di distanza, mentre gli operai, al chiuso di una fabbrica, possano stare a 1 metro?>. E’ il neo articolo 3 bis della Costituzione: disuguaglianza sociale. Vabbè, tanto questa estate io non andrò in spiaggia. Governatore lombardo Fontana e premier Conte permettendo, io mi ritirerò qualche giorno in montagna, nella mia amata Ponte di Legno. E meteo permettendo, in costume ci andrò solo sulla terrazza, le mie ‘ali di pipistrello’ non le vedrà nessuno, salvo l’amata Minnie che già le conosce e inorridisce. La prova costume è rimandata al 2021. Io ho un anno di tempo per eliminare le ‘ali di pipistrello’, i vaccinologi cinesi, americani, europei, italiani facciano il resto. Scusate il disturbo.

Aggiornamento. Fontana ha deciso, i parrucchieri riaprono il 18.