DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 17 maggio 2020

Fase 2, nella notte accordo Stato-Regioni su dpcm: i governatori erano insorti: “Rischio caos normativo”

Le Regioni hanno frenato ieri sera sul Dpcm per le nuove riaperture, dopo l’intesa raggiunta nella tarda serata di venerdì con il governo. I Presidenti delle Regioni si sono riuniti e nella notte hanno incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. Il tema era il timore che il dispositivo del dpcm di fatto depotenziasse le linee guida unitarie delle Regioni, che poi sono quelle delle categorie.

Il governo ha deciso di allegare al suo testo le linee guida delle Regioni e verso le 3,30 della notte l’accordo è stato raggiunto. Il ministro Boccia ha dichiarato: “Lavoro intenso e molto utile per far ripartire l’Italia in sicurezza. Le richieste delle Regioni erano legittime, la soluzione è stata raggiunta nell’interesse del Paese”. Fonte Repubblica

Conte dà il via alla Fase 2, un “rischio calcolato““I dati sull’epidemia sono incoraggianti, la curva dei contagi potrà tornare a salire ma non possiamo aspettare il vaccino”, dice il presidente del Consiglio in conferenza stampa. Dal 25 maggio riaprono palestre e piscine. Il 15 giugno ripartono teatri e cinema. Prematuro far ripartire il campionato. Tra pochi giorni al via la sperimentazione dell’app Immuni. Fonte Agi.

Coronavirus in Italia, il monitoraggio dell’indice Rt: rischio «moderato» in Lombardia, Umbria, Molise Tre regioni italiane da tenere d’occhio: Lombardia, Molise e Umbria. Mentre nelle altre 18 il virus ha «bassa probabilità» di aumentare la trasmissione e «un basso impatto sui servizi assistenziali». È la sintesi del tanto atteso monitoraggio della Fase 2, che dovrà ispirare le decisioni delle amministrazioni locali sulle riaperture. Fonte Corriere della Sera

Giuseppe Conte cadrà sul Mes? Retroscena: “Nessun vincolo di maggioranza”, M5s kamikaze in aula Giuseppe Conte è preoccupato Conte: in modo particolare teme che al Senato un gruppo eletti grillini possa organizzare una manovra “suicida” pur di fermare il Meccanismo di Stabilità in Italia (Mes). Paura che viene ampliata dopo aver letto l’intervista di Vito Crimi al Fatto quotidiano, dove è vero che il reggente dei Cinquestelle non vede alternative o aggiustamenti possibili: “Non esiste un governo diverso da questo, e di rimpasto si parla dal giugno 2018. Ma in due anni si è solo dimesso un ministro: cambi della squadra non sono pensabili”, ma sul mes le parole di Crimi pesano come un macigno sul futuro del premier e del suo governo. “Noi restiamo sul no al Mes, non può esserci un vincolo di maggioranza”. Fonte Libero

Calimero e Gastone. L’effetto politico del Covid su Attilio Fontana e Luca Zaia In Lombardia il governatore denuncia un “clima antilombardo”, combatte per non rimanere indietro nella Fase 2 e paga in termini di consenso. In Veneto plebiscito per il presidente, superstar dell’anti-Covid Sono partiti insieme, ma poi uno ha preso il largo, l’altro si è ritrovato in affanno. Nei primi giorni dell’epidemia di coronavirus, Attilio Fontana e Luca Zaia combattevano gli stessi problemi nelle loro zone rosse. Oggi che il tema è come convivere con il Covid-19 si trovano in posizioni molto diverse: la Lombardia continua a registrare il bilancio più pesante della pandemia in Italia e Fontana parla da “Calimero” di un clima antilombardo e di veleni contro la Regione più produttiva d’Italia; il Veneto ha portato i suoi frutti e Zaia è “Gastone”, fortunato di poter guardare con più tranquillità alle riaperture, anche se non si può parlare certo solo di fortuna, perché il governatore rivendica il successo della sua strategia di contrasto del virus. Fonte Huffpost