PAMELA PRATI DOPO “‘L’AFFAIRE CALTAGIRONE PRESENTA L’AUTOBIOGRAFIA IN DIRETTA TV

DI CLAUDIA SABA



Era iniziato proprio da Mara Venier, nel suo programma domenicale, il racconto della telenovela di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

L’incontro, l’amore, le nozze fantasma.

Sono trascorsi diversi mesi da allora e Pamela Prati è ancora qui, dove tutto era cominciato.

Ha scritto un libro, la sua biografia.

“Doveroso spiegare al pubblico chi è Pamela”, dice a Mara in diretta tv.

Con lei ripercorre la sua infanzia, la sofferenza per l’allontanamento dalla madre, il collegio dalle suore, l’assenza di un papà.

La solitudine, la povertà, la mancanza d’amore. Il desiderio di essere amata.

Come tutti noi, nessuno escluso.

Con Mara, Pamela ripercorre pezzi importanti della sua vita.

Il trasferimento dalla Sardegna a Roma, il primo lavoro da commessa, la conquista della copertina di Playboy e l’esordio nel mondo dello spettacolo grazie all’incontro con Pingitore.

Inevitabile tornare alla storia con Mark Caltagirone.

Lo scandalo, il silenzio, l’allontanamento da tutti i programmi.

Ma in Pamela, quella storia/scandalo, ha lasciato il segno.

Con la consapevolezza di essere stata raggirata per la sua fragilità.

Sa di aver tradito chi credeva in lei.

Di aver sbagliato.

E chiede scusa al pubblico.

Di quei mesi restano alcuni video in cui viene derisa e toccata nei punti più sensibili.

Ma di quei mesi restano anche vissuti di un’infanzia non risolti e che forse adesso, attraverso le parole scritte in un libro, potrà finalmente superare.

In studio da Mara Venier, Pamela parla di rinascita.

E si commuove.

Commuove sempre parlare di rinascita, perché non è mai semplice affrontarsi.

Ma la vita offre sempre una seconda possibilità.

E la rinascita in fondo, mette a posto i conti del passato lasciando spazio a un presente più leggero.

A Pamela, non abbiamo perdonato nulla.

L’abbiamo giudicata, aggredita, lapidata.

Ma le storie, appartengono solo a noi.

Nessun altro può conoscerle.

In fondo camminiamo siamo tutti un po’ barcollanti, nella strada della vita.

E non sempre troviamo rocce sicure a cui aggrapparci quando capita di inciampare.

Può invece accadere che quelle rocce diventino spine.

E quando cadiamo, ci facciamo male.

Rialzarsi, è il primo miracolo della vita.

Proseguire, con passi ancora incerti ma con tanta voglia di farcela, è amore verso se’ stessi.

E davvero il segreto della felicità sta tutta lì.

Nell’amarsi.

Per ciò che siamo noi, diversi da chiunque altro.

È allora che smettiamo di essere giudici.

Che diventiamo spettatori consapevoli, del valore della nostra vita.

Pamela dovrà fare una lunga strada, ma il suo viaggio è iniziato.

E chi parte dopo grandi sofferenze, difficilmente torna indietro.