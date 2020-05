STRANGE THINK, PENSIERI STRANI E PREVISIONI CHE NON VOGLIAMO ACCADANO IN QUESTA FASE2

DI MASSIMO RIBAUDO

Premessa. Quello che scrivo è soltanto un tentativo di previsione. Molto azzardato e incompleto. In fase 2 si sta attenti ovunque.

______________________

Il mio film preferito in assoluto è AVENGERS: Endgame. Un fumettone pieno di effetti speciali? Non solo. Un sottotesto di epica moderna.

In questo film il dottor Strange, che sa prevedere il futuro, nella battaglia finale, dice, in pratica, a Iron Man: “se ti dico cosa succede, non succederà”. Perchè il dottor Strange vuole che accada.

Al contrario, io, non voglio che accada. E quindi mi immagino uno scenario. Che non voglio si realizzi, ma lo temo.

Il virus potrebbe riprendere proprio nelle aree dove ci sono stati meno contagiati e morti. Perchè c’è minore immunità.

Dio non voglia che si sviluppino focolai nelle isole, come Sicilia o Sardegna. Perchè?

Perchè visto il loro livello di strutture sanitarie, avremmo bisogno di trasferire molte persone, come si dice, ‘in continente’.

E si avrebbero anche forti tensioni sociali.

Il tema della ‘seconda ondata’ contiene un paradosso. Tipico della pandemia. Se non succede diremo tutti che le precauzioni sono state inutili e controproducenti per l’economia.

Se scoppierà la SECONDA ONDATA, malediremo in eterno chi non ha preso precauzioni.

In ogni caso, si viene lapidati.

Io, che sono il dottor Pilates, dico sempre: FATE VOBIS

p.s. cerchiamo, in ogni caso, di ridurre il danno.