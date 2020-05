IL CALCIO E’ TORNATO, SENZA SPETTATORI, SENZA CALORE. UN INCUBO RIUSCITO

Il calcio è tornato: in Germania, con la Bundesliga. Senza spettatori, senza calore, senza abbracci. Un incubo riuscito. Una gemma nel deserto: il talento del giovane Haaland del Borussia Dortmund. Ma rimane il senso di un “vuoto”. E la domanda: ma davvero ha un significato tutto questo? Probabilmente, come per molte altre cose della vita, per i tanti, nuovi cambiamenti in tempo di pandemia, bisognerà soltanto abituarsi.

Ma quanta nostalgia per il pallone della gente, degli spalti, dei colori. Come in “Domenica Sportiva”, nei versi di Vittorio Sereni, uno dei più grandi poeti del nostro Novecento. Le emozioni di una sfida tra Inter-Juve (Sereni era tifoso interista):

“Il verde è commesso in neroazzurri. / Ma le zebre venute di Piemonte / sormontano riscosse a un hallalì / squillato dietro barriere di folla. / Ne fanno un reame bianconero. / La passione fiorisce fazzoletti / di colore sui petti delle donne. / Giro di meriggio canoro, / ti spezza un trillo estremo./ A porte chiuse sei silenzio d’echi / nella pioggia che tutto cancella”.

La fine della partita è la fine della festa. E il pallone senza gente è il regno della malinconia. Ritorna Saba e la sua celeberrima “Goal”:

“La folla – unita ebbrezza – par trabocchi nel campo”.

E, così, ci prende il rimpianto dell’attesa del match, del barbaglio del prato verde, delle bandiere, quando il campo – come ci insegna Maurizio Cucchi – “era la quiete e l’avventura”. E, ancora di più, sentiamo la saudade per il calcio di una volta, quando ancora non si parlava di marketing e di investimenti finanziari e i giocatori erano come gli eroi salgariani: così immensi, così autentici, così fragili.

Penso al calciatore più poetico, un eroe tragico, in quel suo vivere sempre dentro un sogno, inconsapevole della realtà e delle sue finzioni: Mané Garrincha, ala destra, “l’angelo dalle gambe storte”, “l’allegria del popolo”, lui che sapeva interpretare il canto dei passerotti, lui che, nel pieno della gloria, amava tornare ai campi di terra e polvere e speranza del suo villaggio ai confini con la foresta, lui – con la sua finta impossibile – campione del mondo nel 1958 e nel 1962.

Vinicius de Moraes modulò:

“La rivoluzione sociale in marcia si ferma meravigliata a vedere il signor Mané palleggiare e poi prosegue il cammino”.

Era un football di narrazioni, di voci alla radio, di stadi gremiti. Di fantasia. Di meraviglie. Il calcio moderno è fatto da divi lontani e, ora, per cause di forza maggiore, di “assenze”. Il gol senza abbracci non è più gol.