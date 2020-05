DE LUCA HA RAGIONE? ALLORA TOGLIERE IMMEDIATAMENTE IL POTERE ALLE REGIONI

DI LUCIO GIORDANO

In sintesi, con la fase rilancio, Giuseppe Conte dice ai presidenti di regione: volete decidere voi? Va bene, però dovete assumervi la responsabilità delle vostre scelte. Anche a livello penale. Terrore disegnato nei volti dei cosidetti governatori, che governatori non sono. E allora, convocazione d’urgenza nel cuore della notte tra governo e regioni. Le Regioni , infatti, dopo un mese di isterici pressing per avere allentamenti diversificati del lockdown, hanno inchiodato quando è stata pronunciata la parola ‘responsabilità’, in particolare nella scrittura dei protocolli di sicurezza che devono seguire quelli dell’Inail ma che le Regioni hanno la libertà di emanare in autonomia.

Alla fine si trova un accordicchio, ma come se fosse un navigato giocatore di poker , con quella frase, assumetevi le vostre responsabilità, Giuseppe Conte in pratica vuol vedere il bluff. E i bluffatori si mettono paura. La pretesa dei Presidenti di regione è che se la nuova fase dovesse andare bene, i meriti sarebbero loro. Se dovesse andar male, con un probabile, quasi certo innalzamento della curva dei contagi, la colpa sarebbe del governo. Facile, no? Facile davvero fare gli autonomisti con il culo degli altri. La tanto decantata autonomia regionale, in effetti, non è altro che questo. Sommiamo al quadro attuale, il fatto che dietro i capricci e ai protagonismi dei Presidenti di regione, ci siano ragioni soprattutto politiche. Tredici di esse sono guidate dalla destra radicale, che nella fase dell’emergenza ha provato in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote al governo. E il motivo è talmente chiaro, che è finanche inutile spiegarlo.

Poi Ieri a In mezz’ora su Rai tre è arrivato Vincenzo De Luca, Campania, a mettere il dito nella piaga su questo caos istituzionale nato con l’abominevole riforma costituzionale del Titolo V di quasi venti anni fa. “Su alcune norme di sicurezza generale deve pronunciarsi il ministero della Salute, non è possibile che il Governo scarichi opportunisticamente tutte le decisioni sulle Regioni. Non è accettabile’ . Adesso, non sappiamo se o’ sceriffo, come soprannominavano De Luca quando era sindaco di Salerno, dice questo perchè ne è convinto o perchè ha capito che la tanto decantata autonomia regionale è in realtà un autogol per le regioni stesse. Autonomia per la quale, mai come in questo scenario, vale il detto Hai voluto la bicicletta, e allora adesso pedala. Comunque sia De Luca, che ha gestito perfettamente almeno la fase sanitaria nella sua Campania, più o meno incosciamente fa capire una cosa: in emergenza coronavirus, con i poteri speciali, deve essere lo Stato Centrale ad assumersi le responsabilità delle decisioni. Sottolinea, ed è giusto ripeterlo: su alcune norme di sicurezza generale deve pronunciarsi il ministero della Salute. Deve. Poche storie: De Luca ha ragione. In questo caso comanda lo Stato. E deve comandare.

Ma se questa è la situazione, che ci stanno a fare le regioni, quei carrozzoni politici nati più per interessi affaristici che per ascoltare i cahiers de doléances dei cittadini ? Niente. Appare evidente. Hanno abolito il potere delle province, che erano molto più vicine ai territori ed ascoltavano davvero i problemi della gente e hanno lasciato questi ventuno statarelli, centri di potere che vogliono fare come meglio credono senza assumersi nemmeno la responsabilità delle proprie azioni. Tre anni fa Lombardia e Veneto hanno addirittura svolto un referendum per ottenere ancora più autonomia. Poi la situazione si è incancrenita e l’automia regionale è fortunatamente sparita dall’agenda politica.

Ora, basterebbe viaggiare per il web e leggere i commenti per capire che il novanta per cento degli italiani, è del tutto stufa del potere delle regioni. Addirittura delle regioni stesse. In pratica, è il parere della stragrande maggiaranza, le si tenga pure in vita , ma solo come meri confini geografici. Esattamente , e in pratica, vorrebbero ripristinare quella che era la situazione di cinquant’anni fa, quando le regioni non avevano nessun potere decisionale. Già che ci siamo, diamo di nuovo potere alle province e aboliamo anche l’anacronistico statuto speciale per Sicilia, Friuli, Val D’aosta, Sardegna, Trentino Alto Adige.

In conclusione: ci voleva il Coronavirus, per capire una cosa così semplice, che anche un bambino di sei anni capirebbe. Azzerare il potere delle regioni è dunque l’unico modo per far funzionare per davvero lo Stato Centrale. Del resto, come recita la più bella costituzione al mondo, l’Italia è una e indivisibile. E del potere regionale non sa davvero che farsene.