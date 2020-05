CI SALVERA’ L’AGNOSTICISMO

DI GIANLUCA CICINELLI

Specifico subito che ritengo il coronavirus una minaccia seria alla salute e applico maggior rigore di quello richiesto per evitarlo a me e ai miei cari. Allora il punto, che è serio, è: a cosa possiamo credere noi sprovvisti di strumenti di conoscenza scientifici in un dibattito scientifico? La mia risposta è semplice: a niente. La tesi che sostengo è che l’errore in cui cascano i “complottisti” è esattamente speculare a ciò che rimproverano agli anticomplottisti.

Intanto va ricordato che è stata fatta una guerra contro le “armi chimiche” di Saddam Hussein. Non c’erano ma abbiamo ugualmente sterminato un bel po’ di esseri umani prima di scoprirlo con certezza. I governi occidentali hanno mentito spudoratamente e nonostante sia oggi evidente che fu una truffa mortale si sono ben guardati dal chiedere scusa ai popoli che governano. Tra i motivi delle mancate scuse c’è il fatto che tutte le potenze mondiali hanno e producono nei loro laboratori armi chimiche e batteriologiche. Per questo tra governi si accusano di tanto in tanto di “fughe” di batteri e virus, come è avvenuto per la Cina e il Covid-19, perché sanno che la possibilità dell’incidente è reale. Fornendo quindi un elemento di verità alle tesi di chi poi manipola anche questo dato per teorie invece assai discutibili.

Il mondo “illuminato”, anziché ribattere colpo su colpo vorrebbe spazzare via il problema chiedendo atti di fede in governi che, come nel caso della guerra all’Iraq hanno dimostrato di non meritare né fede né stima.

Facciamo l’esempio del famoso filmato del Tg Leonardo. Per settimane ci hanno spiegato che la tesi più probabile sul virus era un incrocio tra il virus della Sars e un virus derivato dai pipistrelli. C’è questo servizio che parla di un virus creato in laboratorio, di cui il servizio stesso illustra la pericolosità, frutto di un incrocio tra il virus della Sars e un virus prelevato dai pipistrelli. Se la risposta delle autorità è soltanto quella di evitare la diffusione del filmato, per un periodo sparito dall’archivio del Tg Leonardo, non so se lo abbiano reso di nuovo disponibile, si sta facendo un enorme regalo al mondo del complottismo. Perché quel dubbio non viene solo ai complottisti ma a tutti: e che cavolo, ce l’avete detto voi che il Covid-19 è quella roba lì, adesso dovete spiegarci per filo e per segno perché siete così sicuri che non le due cose non c’entrano tra loro, magari succede persino che vi crediamo!

La scienza dovrebbe essere l’esatto contrario della fede e in ogni caso persone che oggi riconosciamo come fondamentali per aver innalzato le speranze di vita della popolazione sono state a lungo derise dalla comunità scientifica, che è cosa diversa dalla scienza.

Non è certo l’autoritarismo che ripristina la fiducia delle persone nelle informazioni scientifiche di natura governativa. Molti anni fa, negli anni 60 e 70, quando una parte consistente della popolazione attribuiva alla Cia la responsabilità criminale dei golpe che avvenivano nel mondo, le interferenze nella politica di paesi tendenti a sinistra, quelle persone erano accusate di complottismo. Era tutto vero, anzi peggio.

Si sosteneva che esistesse in Italia una milizia di eversione atlantica che sarebbe intervenuta militarmente in caso di affermazione democratica delle sinistre: ti prendevano per pazzo ed era invece assolutamente vero. Quando i primi esponenti politicizzati del movimento internazionale di hacking denunciavano i controlli illegali indiscriminati sulle persone da parte dei governi, prima con Echelon e poi con l’evoluzione tecnologica in maniera sempre più capillare tramite i nostri smartphone, quelle persone venivano esorcizzate piazzandole nelle trame di un bel film. Poi è arrivato l’analista pentito della Nsa, Edward Snowden, e ci ha spiegato come la nostra vita e i pensieri che crediamo intimi siano esaminati secondo per secondo dai servizi segreti. Abbiamo avuto la certezza con lo scandalo di Cambridge Analytica di come le nostre opinioni siano manipolate da algoritmi che determinano i nostri acquisti e i nostri pensieri politici fino alla scelta del voto.

Quindi in sostanza ciò che gli anticomplottisti sono costretti a fingere di ignorare è la legittima mancanza di fiducia che le persone e i popoli tendono sempre di più ad avere verso i loro governanti. Non c’è alcuna certezza del bene a cui credere “perché sì” nelle azioni di chi governa l’Italia e il mondo. A un certo punto sulla base di quella sfiducia, è nato il mestiere del complottista. Perché i complottisti non fanno “controinformazione”, come la chiamavamo un tempo, sono a loro volta dei professionisti della disinformazione e non hanno intenti benevoli esattamente.come i filogovernisti del “va tutto bene”. Intanto perché non valutano di volta in volta la tesi contro cui si scatenano, ma partono dal principio di dover destrutturare qualsiasi pensiero di forma compiuta.

Si sbaglia a ritenere che questa forma di ragionamento nasca nell’era contemporanea, ne erano esponenti alti e raffinati Socrate e i sofisti mezzo millennio prima di Cristo. Ma mentre Socrate rovesciò il significato sofista della dialettica, usando la negazione della tesi dominante e rifiutando la “credenza” precostituita e combattendo contro tutto ciò che in noi e nella vita in società è assunto senza intelligenza e senza esame, per i sofisti invece la dialettica aveva l’unico scopo di vincere un duello verbale. I complottisti sono i sofisti di oggi, a loro non sta a cuore la “verità” ma l’affermazione delle loro idee.

Non farò pubblicità a nessuno di questi opportunisti del web citandoli, ma metto in evidenza che quando il tuo obiettivo nella vita è “smascherare” rischi di venire smascherato a tua volta. Le tesi dei complottisti non costituiscono un insieme organico e sono spesso in contraddizione con loro. I Templari, il Gruppo Bilderberg, Bill Gates, il complotto “giudaico”, la massoneria occulta, la Banca mondiale, l’Oms, i gesuiti, la Trilateral, il Vaticano sono in concorrenza tra loro. Il complottismo serve in realtà a tenere in piedi l’ordine mondiale così come lo conosciamo. Come mi faceva notare un vecchio maestro di cronaca giudiziaria, a finire per occuparsi soltanto di morti ammazzati si finisce per dimenticare che c’è anche chi muore di morte naturale.

L’argomento della lotta al complottismo, agitato dai governi come minaccia, anche se spesso si tratta di singoli con in mano la verità, e allora meglio credere in dio se proprio dobbiamo credere, almeno c’è il paradiso per dopo, talvolta senza timore del ridicolo, serve in realtà a mettere il bavaglio al confitto sociale vero e proprio. In parlamento oggi ci finiscono deputati contrari ai vaccini o al 5G che tutto sommato non fanno male a nessuno, non certo quelli contrari al capitalismo, che è la vera radice del male sociale. La popolazione ritiene che eleggendo questi signori, che poi al ritmo di migliaia di euro al mese dimenticano anche di essere contrari a ciò per cui erano stati eletti, come avvenuto per i 5 cosi, si ponga una barriera all’arroganza delle multinazionali. Se questo è avvenuto non ce ne siamo accorti.

Da quando questi squinternati deputati sono in parlamento il mondo non ha subito cambiamenti in meglio, anzi. Perché il risultato del complottismo spesso farneticante è di rendere non credibile l’intera opposizione sociale.

Per questo motivo, chiuso nella mia torre d’avorio e senza avere la minima intenzione di vergognarmi per aver letto qualche libro in vita mia, che mi permette di avere strumenti non certo relativi a ogni singolo problema ma ad inquadrarlo in un contesto politico, economico e sociale più ampio, resto terzo nelle cose della vita, mi rifiuto di aderire all’ideologia dominante che non dà risposte a problemi reali sollevati dai cittadini e non mi mischio con quei cittadini che preferiscono risposte false a quelle più dure e vere del conflitto sociale tra classi, che resta il problema centrale dei rapporti tra le persone e lo stato.