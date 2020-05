CORONAVIRUS, IMPENNATA DI VITTIME E CONTAGI. ATTESA PER IL RECOVERY FOUND EUROPEO

DI MARINA POMANTE

Dopo cinque giorni di ‘discesa’, torna purtroppo a crescere il numero delle persone decedute e positive al virus SARS-CoV-2. Anche il numero dei nuovi contagi torna a salire: più della metà dei casi si registra in Lombardia. La notizia positiva è che il dato degli attualmente positivi e quello dei ricoveri continua a diminuire. In Europa ci sono notizie importanti sul piano economico e politico, con l’ambizioso piano del recovery fund proposto da Francia e Germania di cui stanno uscendo sempre più dettagli, mentre in altre parti del mondo, l’emergenza sanitaria è ancora molto presente, soprattutto in America Latina.

Dai dati della Protezione civile, c’è stato un incremento di 813 casi, pari all’1,28% dei 63.158 tamponi effettuati. Le persone sottoposte al test e attualmente positive al virus sono 65.129, con un calo di 1.424 assistiti rispetto al giorno prima. Di queste, 716 sono in terapia intensiva (33 in meno rispetto a ieri) e altre 9.991 sono ricoverate in altri reparti (216 in meno rispetto al giorno precedente). I morti sono 32.169, 162 in più nelle 24 ultime ore. Invece sono 129.401 le persone guarite o dimesse dagli ospedali dall’inizio dell’emergenza (2.075 in più rispetto a 24 ore fa). Le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sono 226.699.

Stasera il decreto Rilancio sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e da domani si potrà procedere alle richieste per i vari bonus previsti. È stato il ministro dell’economia dell’Economia, Roberto Gualtieri ad annunciarlo questa sera. Il Dl Rilancio “è stato bollinato e stasera sarà in Gazzetta. Da domani le risorse saranno immediatamente utilizzabili” il Ministro presente al Tg1, ha inoltre spiegato: “Ci sarà il pagamento diretto di 600 euro a tutti i 4 milioni di lavoratori autonomi, di collaboratori, che li hanno già avuti e questo pagamento avverrà nell’arco di due tre giorni al massimo”. Da domani “sarà possibile fare la domanda per i 1.200 euro per il bonus babysitter o per i centri estivi e poi a giugno ci saranno i contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per gli autonomi”.