LE PAROLE DI FONTANA, SONO LO SPECCHIO DI UNA POLITICA, CHE NON LASCIA NEANCHE PIÙ ATTONITI

DI LEONARDO CECCHI,

Leggetele bene queste parole.

“Quello che è successo in Lombardia è successo in tutta Italia. Le stesse scelte sono state prese da tanti altri governatori. Significa che l’attacco contro la Lombardia è determinato da altre ragioni. Vogliono screditare questo modello di governo del centrodestra e vogliono cercare di mettere le mani sulla Lombardia” – per poi concludere – “Dormo molto bene di notte. Non ho alcun tipo di peso sulla coscienza”.

Si fa davvero fatica a rispondere a quest’ultima delirante dichiarazione di Fontana. Perché bisogna trattenere un certo senso di stomaco, scusateci.

Ma proviamoci.

“Le stesse scelte sono state prese da tanti altri governatori”.

No. I governatori con un minimo di testa non hanno, ad esempio, scaricato sui cittadini tamponi e test sierologici. Così come chi aveva un po’ responsabilità non ha ritardato le domande di cassa integrazione per settimane tenendo a stecchetto i suoi cittadini per far passare da cattivi quelli al governo. Non si sono neanche lontanamente sognati di fare quello che avete fatto voi in Lombardia.

“Vogliono screditare questo modello di governo”.

No, non vogliamo screditarlo, perché già ci avete pensato voi con la vostra gestione disastrosa a screditarlo. Noi vogliamo dimenticarlo. Vogliamo che sparisca in Lombardia e in tutta Italia quel modello di governo del territorio. Un modello che vede prevalere la sanità privata su quella pubblica. Che vede un’amministrazione politica fare delibere che premiano manager che tagliano le scorte negli ospedali. Si, vogliamo dimenticarlo.

“Vogliono cercare di mettere le mani sulla Lombardia”.

Qui si siamo al tragicomico. La Lega, quella che sosteneva l’amministrazione Formigoni, condannato con altri sodali per un danno erariale alla Regione Lombardia pari a 47 milioni di euro, accusa qualcuno di “voler mettere le mani” da qualche parte. No, qui vi rispondete da soli. Non ci abbassiamo così tanto.

“Dormo molto bene di notte. Non ho alcun tipo di peso sulla coscienza”

Non ne dubitavamo, Presidente.

Perché se c’è una cosa che a voi della Lega non manca, quello è lo stomaco per dormire sereni, serenissimi in ogni caso. Specchio di una politica che, davvero, ormai non lascia più neanche attoniti.

Ma solo profondamente arrabbiati.