A PROPOSITO DELLA VICENDA BONAFEDE

DI ROBERTO SCHENA

Il problema di Bonafede è la gestione del ministero durante la pandemia, a iniziare dalle carceri in rivolta fino alla libertà concessa a molti dei carcerati, perfino a 4 o 5 mafiosi. Bonafede non riesce a controllare la struttura, è questo che vuole trasmettere Di Matteo, per cui io credo che dovrebbe essere lui il prossimo ministro della Giustizia, Bonafede non potrà in ogni caso tornare nello stesso posto in eventuali prossimi governi. Ma è grottesco che sia attaccato proprio dagli ipergarantisti come la Bonino, o dai forzisti, proprio quando Bonafede si è comportato da garantista, dato che tale vuoto di controlli per inesperienza del ministro alla fine non fa che favorire proprio loro.

La rivolta dei carcerati è stata studiata a lungo dal mondo mafioso, è scattata nel momento in cui lo Stato era in ginocchio per altri motivi: non è complottismo, chi conosce la mafia sa che il suo metodo preferito è il ricatto, anche allo Stato. E’ disgustoso attaccare Bonafede quando LO STATO è sotto schiaffo, quando è sotto ricatto costante, quando è così indebolito.

Le opposizioni hanno fatto di Bonafede un anello debolissimo, ora egli non può più permettersi nemmeno un errore, ma queste bordate senza badare all’indebolimento dello stato la dice lunga sulla destra eversiva. Alla fine, l’unico che trarrà vantaggio dalla questione sarà Renzi, a cui non mancheranno momenti di show personale, il suo ego personale narcisistico lo richiede. Poltrone in più Conte non gliene darà.