BONAFEDE SI’, BONAFEDE NO?

Questa mattina vado in Senato. Oppure faccio una bella passeggiata con l’auricolare. Perché tra poco comincia in aula la discussione sulle mozioni di sfiducia contro il ministro Bonafede. Matteo Renzi ha tenuto il governo sulla graticola fino all’ultimo. Darà una spallata votando con le destre, oppure rientrerà dei ranghi per un ministero e un paio di boiari di stato?

Travaglio scrive che la sfiducia è tutta da ridere, perché le destre accusano Bonafede di aver messo in libertà i boss mafiosi e la Bonino tutto il contrario, di essere un manettaro, giustizialista. Però Geremicca -Stampa- scrive che proprio per questo, perché è criticato da ogni parte, Bonafede dovrebbe dimettersi. Ma sarà salvato dal virus.

Secondo giorno di libertà, tutti in strada. Molti prudenti, altri no. Ho visto una giovane coppia ben vestita che voleva comprare un pezzo di pizza, ma non avevano la mascherina, neppure in tasca. Il fornaio allora gli ha dato un tovagliolo. Lui ha comprato, coprendosi con quello naso e bocca. Ora sindaci e presidenti, che avevano guidato la guerra di liberazione contro il look down e la crociata contro i tecnici del governo, hanno paura e minacciano di chiudere. Ma vaglielo a dire tu, Fontana! Una volta archiviata la pedagogia della paura che Conte aveva saputo amministrare, andrai a dire tu, ai lombardi, che devono tornare in casa?

4 stati per dimensioni e storia piuttosto marginali nell’Unione Europea, si oppongono al piano Merkel – Macron. Niente regali -dicono- a Italia, Spagna o Grecia. Solo prestiti da restituire. Ci vorrebbe un governo con una visione e una maggioranza solida. Sallusti ripete che persino Churchill gestì la guerra ma non la ricostruzione. Conte avrebbe fatto il suo tempo. Però la destra andrà in piazza, il 2 giugno, con ricette fra loro incompatibili su dove trovare i soldi, su come comportarsi in Europa. Il Pd si divide sul prestito a FCA. I 5Stelle vogliono il reddito di cittadinanza ma anche meno tasse per partite iva e piccoli imprenditori.

Crisi viene da κρίνω, distinguere, giudicare. Insomma la crisi, fase decisiva della malattia, è il momento delle scelte, che devono sussumere una idea del futuro. Metadone per il vecchio sistema della produzione e dei consumi in astinenza? E poi si vedrà, perché qualcosa dal business arriverà anche nelle tasche degli ultimi? Oppure investire i 200-300 miliardi (che alla fine troveremo) in una profonda ristrutturazione produttiva e sociale, che metta al primo posto la salute, la difesa dell’aria, dell’acqua, della terra, scienza e cultura, e non lasci indietro nessuno mentre prova a trasformare città e borghi in oasi di tolleranza?

Questa sera, invece dell’aperitivo al bar, mi metterò davanti al computer, per discutere con un gruppo di giovani, che forse non la pensa come me. Ma che pensa. Perché mai come in questo momento sento il bisogno di un civile e franco confronto delle idee.