LOSANNA DA VEDERE: WEKEND TRA OLIMPIADI E GASTRONMIA

DI FEDERICA GIULIANI

Losanna – terra di lago, vigneti e foreste – ha l’allure di quelle città che hanno puntato tutto sulla cultura. Se la sua cattedrale è tappa per i pellegrini sulla via di Santiago di Compostela, tra le vie della old town si possono ammirare le meraviglie gotiche, nei musei si celbrano l’arte e le Olimpiadi e nel quartiere Flon le architetture si fanno moderne. Ma Losanna non manca di stupire anche a tavola: tra ristoranti stellati, tipiche pinte ed eventi come Lausanne à Table, che porta il gusto in luoghi insoliti.

Old Town

Salendo con l’ascensore pubblico o, meglio, percorrendo le Escaliers du Marché si raggiunge la Cattedrale che sembra essere la naturale estensione delle scale stesse, che hanno la particolarità di essere completamente coperte da una tettoia. Anche se la salita è un pochino faticosa, permette di godere del paesaggio sui tetti di Losanna.

La Cattedrale è uno splendido esempio di architettura gotica oltre a essere famosa per il suo rosone, considerato un patrimonio artistico europeo, i cui vetri rappresentano la visione medievale del Mondo, attorno alla figura del Dio Creatore.

Gli splendidi bassorilievi e l’organo progettato da Giugiaro, che ricorda le ali di un angelo, completano il quadro già di per sé perfetto. Consiglio di concedersi il tempo di restare ad ascoltare l’organista che, in giacca blu e gemelli, performa a ogni ora del giorno.

Il resto del quartiere, sui cui incombe la Cattedrale ancora sul Cammino per Santiago di Compostela, è un intreccio di deliziose vie dalle architetture tradizionali dove, il sabato, si svolge il mercato settimanale fatto per lo più da produttori locali: frutta e verdura, ma anche formaggi, cioccolato, pane e ottimo succo di zenzero.

Flon

Un quartiere privato appartenente a una holding, che è stata in grado di rivalutare una zona lasciata a lungo a se stessa. Qui, lungo l’omonimo fiume, sorgevano i vecchi magazzini cittadini a cui, oggi, si ispirano i nuovi edifici che non devono mai superare in altezza le vecchie strutture in modo che si possa sempre avvistare il Massiccio del Giura. D’inverno, tra negozi eleganti e locali alla moda, c’è una pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico, in estate una spiaggia di sabbia e tante terrazze su cui godersi un aperitivo al tramonto. Votato per tradizione all’industria, il Flon sorprende per l’originalità delle architetture che contrastano molto con il resto di Losanna. Qui perfino le illuminazioni natalizie si distinguono per originalità.

Plateforme 10

Il Museo delle Belle Arti è un’esposizione permanente delle opere più rappresentative della sua collezione, come Ducrois, Bocion, Gleyre, Vallotton o Soutter. È divisa per tematiche, senza distinguere tra tipologia artistica: si trovano dipinti accanto a video e sculture con disegni: dolore, storia, musica, mappamondi e foreste sono i temi che accompagnano nella passeggiata tra le opere.

Museo Olimpico

Affacciato sulle rive del lago Lemano, è il museo più visitato della Svizzera e, dopo averlo visto, si capisce il motivo. Ristrutturato nel 2013, vanta moderne apparecchiature che lo rendono interattivo e coinvolgente. L’esposizione si sviluppa su tra livelli, partendo dal mondo greco per approdare alle attrezzature degli sportivi più noti, alle medaglie, passando dai video delle cerimonie di apertura e dai macchinari che permettono di mettersi alla prova in alcune discipline. Una speciale sezione è dedicata ai volontari che rendono ogni edizione un evento unico. Il parco frontestante il lago fa da palcoscenico a numerose opere d’arte. Un bel museo che spiega, tramite oggetti e testimonianze dirette, la bellezza dello spirito olimpico e quanto i Giochi facciano bene al mondo intero.

Curiosità: l’asta dei vini di Losanna

Ogni anno a dicembre, da 200 a questa parte, si svolge la tradizionale asta pubblica dei vini dove vengono battute le produzioni delle cinque tenute di proprietà della città di Losanna. Due giorni prima dell’evento, che avviene nella sala consigliare del municipio, vengono aperte le carnotzet sotto il palazzo comunale in modo che i compratori possano assaggiare l’annata in posta. Una particolarità sta nella vendita del vino Primeur: un vino nuovo che viene venduto in lotti a dicembre per essere consegnato solo ad aprile, quando sarà pronto per essere bevuto. Una sorta di azzardo per i compratori, che dovranno affidarsi alla bravura del produttore e anche un po’ alla dea fortuna.

Lausanne Transport Card

Questa carta viene consegnata a chiunque soggiorni in un hotel da 2 a 5* in città e permette di viaggiare liberamente sui mezzi di trasporto pubblici della regione losannese. La carta è personale ed è valida per la durata corrispondente alla prenotazione, per un massimo di 15 giorni.

Indirizzi utili

Eligo: 1* Michelin (da confermare a febbraio) per questo ristorante da 45 coperti e l’arredo minimal-chic, dal gusto nordico. La proposta del giovane chef Enrico Ferrari, arrivato solo a settembre di quest’anno, è un mix di cucina italiana e svizzera in chiave creativa. Ottimo l’uovo alla carbonara, così come il salmone svizzero servito con una riduzione di succo di barbabietola. Originale il cavolfiore arrosto con caramello salato e gelato di formaggio di San Gallo. Info: www.eligo-restaurant.ch

Pinte Besson: per assaggiare la cucina tradizionale Svizzera tra fondue e rosti. Pietra e legno rendono questo locale, tra in più antichi del Paese, particolarmente caldo e accogliente. Vista la sua meritata fama, è necessario prenotare.

TOM Cafè: il bistrot all’interno del Museo Olimpico vale soprattutto per la meravigliosa vista sul lago. Famoso per il brunch domenicale, è un luogo piacevole per assaggiare buona cucina dal mondo: alcuni piatti, infatti, sono ispirati a città che hanno ospitato le Olimpiadi. D’estate, così vicino all’acqua, è perfetto per riposare tra un museo e l’altro.

Cioccolato Durig: qui troverai ottimo cioccolato monorigine, fair trade e artigianale. In occasione del Natale, non mancano proposte speziate e originali. I negozi a Losanna sono due: uno in Avenue d’Ouchy 15 e l’altro in Rue Mercerie 3.

The Coffee Project: l’idea alla base del marchio è di lasciare parlare il caffè. Qui non troverai frappucinno fantasiosi, miscele dolci e sciroppose, panna montata o condimenti per popcorn. The Coffee Project sta cercando di ripristinare l’integrità originale del chicco di caffè, utilizzando solo monorigine che si differenzino per il naturale aroma. Due i locali: in Rue Marterey 1-3 e Rue du Grand-Pont 4.

Info su Losanna: www.lausanne-tourisme.ch

© TravelGlobe RIPRODUZIONE RISERVATA 19/12/2019