MAMMA, MI SONO PERSO IL VIROLOGO

DI PEPPINO CALDAROLA

La scienza non è mai stata così popolare come in questi due-tre mesi. Lo si è visto anche dal tipico comportamento italico che spinge molti di noi a diventare come gli eroi del momento, allenatori di calcio, leader di partito e ora virologi e pneumologi. Una popolarità che è nata dalla sovra-esposizione in tv di scienziati dalle opinioni spesso contrastanti, dalla paura e quindi dalla voglia di sapere e di ricevere messaggi liberatori (“Abbiamo sconfitto il Covid!”), dal fatto che la scienza , a parte una minoranza di scriteriati, è amata soprattutto dalla gente che non sa, quasi più della fede, anzi come una fede.

Temo che quel tempo stia finendo. Possiamo recitare da soli quello che diranno nel talk i virologi più alla moda tanto ne abbiamo imparato parole e modi di ragionate. Sta finendo perché, come dicevano i vecchi, e quindi oggi anche io, “il troppo, stroppia”. Ma soprattutto perché dopo mesi e mesi di trionfo della scienza non abbiamo ancora visto niente.

La fine del lockdown è stata accompagnata dai severi consigli della nonna. Invece di dire ai ragazzi “Mettiti la sciarpa”, diciamo “Mettiti la mascherina”. Invece di dire “Attento a chi frequenti”, gli diciamo “Attento a quanti ne frequenti”. Ci volevano due mesi di casino mediatico per tornare alle vecchie pratiche nonnesche.

Il fatto è che la scienza ha deluso. Intendiamoci, è una delusione che nasce dall’ignoranza di ritmi e tempi della scienza. Non si fa un vaccino in pochi mesi, non si inventa una nuova medicina di punto in bianco, a meno che non sia uno psicofarmaco dal mercato sicuro. Però ai cittadini del mondo è stato detto che eravamo lì lì per avere vaccino e medicina. Io in casa avevo già alcuni farmaci presentati come salvavita. Non ho mai avuto il plasma perché da single ho il frigorifero piccolo, ma l’eparina ce l’ho.