OSPEDALE IN FIERA A MILANO. LA PROCURA INDAGA

DI CLAUDIA SABA



E alla fine la procura di Milano apre un fascicolo sull’ospedale in Fiera.

L’ospedale tanto osannato da Bertolaso e dal duo Fontana-Gallera.

Ma era chiaro sin da subito che 840 mila euro a posto letto sono un’enormita’.

Ora, in un esposto, il sindacato Cobas chiede ai pm di fare accertamenti e “valutare eventuali responsabilità in merito alla costruzione dell’ospedale”.

Un ospedale, quello in Fiera a Milano che, nonostante sia stato costruito con fondi privati, si è rivelato comunque “uno spreco di risorse”, “proprio nel momento di maggiore criticità.

“Tali fondi sarebbero potuti essere impiegati diversamente ad esempio facendo i tamponi ai medici, ai pazienti e al personale delle Rsa, investendo sulle strutture per la quarantena dei pazienti positivi ma non guariti per evitare focolai domestici, creando squadre di medici per intervenire ai primi sintomi a domicilio per evitare l’ospedalizzazione”, scrive il sindacato nella denuncia.

E dell’ospedale ha parlato anche Ricciardi del M5s, durante la seduta di ieri alla Camera.

“Chi critica Conte propone il modello Lombardia, un ospedale da 21 milioni per 25 pazienti, ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini”.

Le sue parole hanno scatenato in aula le ire funeste della lega e di tutte le opposizioni, Forza Italia compresa, costringendo il presidente della Camera Roberto Fico a sospendere la seduta.

Una scena indegna.

Di “onorevoli” così poco onorevoli a ricoprire una carica istituzionale.

Un livello così basso mai raggiunto prima.

Pugni sbattuti sugli scranni.

Un microfono rotto da un deputato leghista.

Una vera e propria bagarre.

Ma come non dare ragione a Ricciardi?

Un ospedale costato quasi 26 milioni per dare soccorso a una ventina di pazienti è una vera scelleratezza.

Un ospedale talmente “utile” che sta per essere smantellato.

Con il presidente Fontana che continua ancora a decantare l’operazione.

“Un clamoroso successo”, dice.

Quell’ospedale-astronave, come lo ha definito il suo creatore, Giudo Bertolaso, è l’esempio lampante di ciò che davvero conti per il duo Fontana-Gallera.

Strafare per apparire, anche a costo della vita dei cittadini.

Per poi nascondere tutto, come le migliaia di morti nelle RSA, scaricando responsabilità ad altri dimenticando le proprie.

E in un twitter, l’avvocato La Scala, uno dei donatori più generosi dell’ospedale in Fiera, scrive:

“Mi viene da piangere, se penso che siamo stati vittime della propaganda!”.

Un ospedale farsa.

Un bel modello davvero!