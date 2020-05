CORONAVIRUS. ORA IL PERICOLO E’ LA MOVIDA

DI LUCIO GIORDANO

Non era difficile prevedere che sarebbe stata la rinascita della movida, a preoccupare il governo italiano. Lo scrivemmo su Alganews qualche settimana fa , quando era già nell’aria quella, peraltro giustificata, euforia da tana liberi tutti. Adesso che la previsione si è purtroppo avverata, logico essere in ansia.

Va detto che al momento il comportamento degli italiani e di quelli più giovani è piu’ che accettabile, dopo tre mesi quasi di ‘arresti’ domiciliari. Resta il fatto che non si puo’ scherzare. Basti vedere quello che stanno vivendo negli Stati Uniti con la loro voglia superficiale e incosciente di riaprire a tutti i costi, nonostante quel migliaio, ancora, di morti al giorno. Per non parlare della tragedia brasiliana. Brasile che si avvia a diventare la prima nazione al mondo per numero di contagiati, per ora seconda sola agli Usa. l tutto a causa del comportamento sciagurato di Bolsonaro, il presidente che parlava del covid come di una semplice influenzetta. Aperture sconsiderate e contagi a pioggia li vediamo, poi, in ogni angolo del pianeta..

Forse, insomma, come ripetiamo da tempo, la fase due doveva procedere per gradi anche in Italia. Con lentezza. Lo stesso premier spagnolo Sanchez, che ha guardato con enorme rispetto il comportamento del governo italiano nella fase più acuta del coronavirus, ora si chiede se l’Italia non stia correndo un po’ troppo “ Vanno troppo in fretta nella de-escalation. Magari andrà tutto bene, però stanno rischiando molto“, ha detto Sanchez qualche giorno fa. Vero.

E’ in fondo la stessa preoccupazione di Giuseppe Conte e del capo della Polizia Gabrielli, entrambi convinti che bisogna andarci cauti. Far ripartire la movida nelle piccole e nelle grandi città , in effetti , è il modo migliore per invitare a nozze il coronavirus. A questo punto, in attesa dei risultati sulla curva del contagio, la raccomandazione ai ragazzi è quella di evitare in maniera più assoluta gli assembramenti. Divertirsi sì, ed è comprensibile, ma lo devono fare con un grande senso di responsabilità.

Non è ancora il momento della movida si affanna a ripetere Conte. Se continua così dovremo chiudere di nuovo tutto, dice da giorni il presidente Veneto Zaia. E De Luca ripete: stop alle 23, ,basta rincretinirsi con droga e alcol. Impossibile dar loro torto. Non possiamo permetterci una risalita dei contagi. E in Spagna lo sanno bene. Dopo le prime riaperture la curva è tornata a crescere in maniera preoccupante. Il virus si sarà anche indebolito, ma non è affatto sconfitto. Dunque: pochi spritz e più passeggiate a distanza di sicurezza e a piccolissimi gruppi. Forza, ragazzi, ce la potete fare. Tra l’altro , non bere, non drogarsi fa anche molto, molto bene alla salute