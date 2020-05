FASE 2 – STUDIO INGLESE: NEI PROSSIMI DUE MESI UNA CATASTROFE?

DI FRANCESCO D’AMICO

L’Imperial College di Londra pubblica un nuovo importante articolo sul futuro dell’epidemia nel nostro paese.

Era il 30 Marzo quando l’Imperial College pubblicò un primo importante articolo [1]dove descriveva l’andamento dell’epidemia in Europa. In particolare affermava l’efficacia delle misure di Lockdown imposte nei vari paesi. Ora, a più di un mese di distanza, possiamo concludere che tutto sommato avevano ragione: i Lockdown hanno funzionato contrastando quella che sembrava una inarrestabile avanzata del virus nelle nostre vite. Il 4 maggio lo stesso team ha pubblicato un nuovo e importante lavoro.

Queste due importanti ricerche sono forse le migliori in circolazione che analizzano la statistica della diffusione. Non sono tanto le grandi firme a renderle tali, prima fra tutti quella di Neil Ferguson – l’unico uomo capace di far cambiare idea al premier britannico Johnson, e passato alla cronaca qualche giorno fa per le sue peripezie amorose. La qualità di queste due ricerche consiste nel gran numero di firme (una sessantina di scienziati), e nel coinvolgimento di svariati dipartimenti e realtà differenti fra loro. La scienza è uno sforzo collettivo e complesso, non una “verità rivelata” da qualche sommo “scienziato candidato al Nobel”.

Dopo questa importante parentesi, concentriamoci ora sullo studio pubblicato pochi giorni fa[2], e sulle notevoli conclusioni a cui giunge. Non sono necessarie molte parole: le previsioni sono catastrofiche. Una nuova ondata con una stima di circa 20 mila morti. Questo studio prevede che, se le persone compiono il 40% degli spostamenti che facevano prima del virus, entro luglio ci sarà un numero di nuovi morti grande quasi quanto quello raggiunto finora. Ebbene, dati alla mano, in questa prima settimana di allentamento delle misure, il tasso di mobilità di questi giorni che ci fornisce Google viaggia sul 60%, ancor di più di quello previsto. Sta per avvenire un massacro? Passeremo l’estate in un nuovo lockdown, ancora più duro da sostenere per il nostro paese che è già oggi in gravi difficoltà?

Ad oggi non sembra. Dopo una settimana di allentamento delle misure non assistiamo ad un aumento del numero dei contagi. Anzi, di giorno in giorno questo sembra calare. Sembra ci sia una contraddizione tra le previsioni dell’articolo molto affidabile del 4 Maggio e quello che oggi sta accadendo. La chiave di lettura si trova in un passaggio molto sottile riportato per intero, che può facilmente passare inosservato tra le 34 pagine dell’articolo:

Nella simulazione di scenari futuri non teniamo conto dell’impatto di misure di distanziamento sociale sui mezzi di trasporto pubblici e negli spazi pubblici, né dell’utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione individuale. Il rapporto costi-benefici tra l’implementazione di nuovi interventi e il rilassamento degli attuali interventi non è noto, e dipende dall’efficacia di questa nuova serie di interventi, dal comportamento, dall’adesione alle raccomandazioni e dal corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Siccome interventi come l’analisi virologica su larga scala, il tracciamento di contatti e il distanziamento sociale verranno implementati, le nostre stime possono essere considerate pessimistiche.

In breve, se il virus si trasmette come faceva a fine febbraio, allora è molto probabile che accadrà quello che è previsto dalla ricerca, una nuova grande ondata forse anche più grande di quella passata.

Entro qualche settimana potremmo assistere a due scenari. Come prima cosa osserviamo che sono passati meno di 7 giorni dalla fine delle misure di lockdown più consistenti. Dal momento del contagio a quello della comparsa dei sintomi passa in media una settimana. Può darsi che in questo momento il virus stia cominciando a circolare nuovamente con vigore, ma prima che noi ne vedremo gli effetti potrebbe passare qualche settimana. A quel punto il fenomeno esponenziale sarà ormai innescato, e accadrà quel che è previsto dalla ricerca. Una catastrofe, forse un nuovo lockdown, decine di migliaia di morti entro Luglio. Questo è lo scenario peggiore.

L’altra possibilità è che non si assista ad un consistente aumento dei contagi, ovvero ad un fenomeno esponenziale. In tal caso deduciamo che il virus non si diffonde come a Febbraio. Come suggerito dalla ricerca, questo potrebbe essere dovuto all’impatto delle misure che sono in atto come il tracciamento dei contagi, il distanziamento in luoghi pubblici, bar e ristoranti, l’uso delle mascherine e le buone norme igieniche a cui ci stiamo attenendo. Un fattore potrebbe essere giocato anche dal caldo, dato che come sappiamo bene i virus di questo tipo si diffondono soprattutto d’inverno. Perciò, anche in questo scenario ottimista, non appena finirà la bella stagione è possibile che il virus si ripresenti con rinnovato vigore.

Ad oggi non è facile distinguere verso quale realtà ci stiamo dirigendo. Invece tra qualche settimana, quando avremo i nuovi dati corrispondenti all’allentamento delle misure, potremo distinguere chiaramente il fenomeno in atto. Capiremo se alcune misure, come l’uso mascherine, sono utili oppure non cambiano l’andamento del contagio. Sarà il momento di gioire per l’efficacia delle nostre azioni, oppure di accettare un futuro ancora più cupo del presente per noi e per il nostro paese.

Consiglio l’interessante lettura del paper (https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-05-04-COVID19-Report-20-Italian.pdf) in cui sono presenti molte più analisi da quelle da me riportate.

[1] https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-13-europe-npi-impact/

[2] https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-05-04-COVID19-Report-20-Italian.pdf