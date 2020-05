IN LOMBARDIA NON È ANDATO TUTTO BENE

DI GIORGIO CREMASCHI

33000+19000 = 52000

Questo il numero piu vicino alla realtà di morti COVID secondo l’INPS, solo tenendo conto dei dati fino ad aprile esenza quelli di maggio. Trovo incredibile che di fronte a questa strage epocale, in Lombardia la più grande al mondo rispetto alla popolazione, trovo vergognoso che di fronte a questa immane tragedia, politica e scienza non discutano, non facciano inchieste, non chiedano indagini, non si chiedano semplicemente perché. C’è un silenzio complice e criminale, uno spirito di autoassoluzione collettivo delle classi dirigenti che segna uno dei momenti più ignobili della storia d’Italia. Non è andato tutto bene e, a parte tutti gli altri costi, il nostro paese pagherà tanto moralmente aver seppellito di nascosto e poi dimenticato 50000 persone uccise da un virus che all’inizio veniva definito come una normale influenza