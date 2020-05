Colpisce un po’ questo vistoso richiamo del “Riformista” odierno. Renata Polverini la conosciamo tutti, è stata segretaria dell’Ugl quel sindacato di destra che gonfiava i numeri degli iscritti per poter partecipare ai tavoli delle trattative. Poi è stata presidente non memorabile della Regione Lazio, e dal 2013 è parlamentare, s’intende del centrodestra. Nel giornale diretto dall’ex comunista Piero Sansonetti e dalla sempre berlusconiana Deborah Bergamini, Polverini si fa vessillo dello Statuto dei lavoratori che sarebbe nel mirino dei neo-liberisti, cioè di coloro (Forza Italia) che in buona misura l’hanno eletta alla Camera. Poi lei ha aderito al Gruppo misto, s’intende senza dimettersi, e per un po’ ha corteggiato pure Italia Viva di Renzi. Si può crederle? Direi di no. Qui sotto una sorta di “Polverini-story” per chi non ricordasse bene.

https://it.wikipedia.org/wiki/Renata_Polverini