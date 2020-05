COME FARE NEL CINEMA QUESTA ESTATE

DI GIOVANNI BOGANI

“Aggiungi un posto al cinema, che c’è un amico in più…”. Ah no,… non si può. “Se sposti un po’ la seggiola, stai comodo anche tu…”. No, no. La seggiola dovrà essere molto lontana. Dovremo stare a distanza dalla fidanzata o dal fidanzato, chi ce l’ha. Questo dicono i protocolli che regoleranno la prossima riapertura delle sale cinematografiche. Una riapertura per la quale c’è una data, sì. Ma anche molte incertezze, timori, perplessità. Cerchiamo di capire se, e come, si alzerà il sipario sul cinema a Firenze.

Abbiamo attraversato tutti il deserto, in questi mesi. E durante la traversata del deserto, i film sono stati pioggia di vita. Li abbiamo visti in tv, sulle piattaforme streaming, su Youtube, sullo schermo di casa, sul portatile, sul telefono. Li abbiamo visti in mille modi possibili, tranne uno.

Quello che emozionò, il 28 dicembre 1895, gli spettatori del Cinematografo Lumière, la prima volta che il cinema apparve sulla terra. E che ha emozionato, poco prima dell’apocalisse, gli spettatori del film di Zalone. Più di un secolo dopo, più o meno tutto uguale. Un gruppo di persone che, in una sala cinematografica, vivono le stesse emozioni. Ed escono dalla sala, dicono: “Hai visto quella scena…?”. E giù discussioni. Un modo per stare insieme, per sentirsi parte della stessa umanità. Poi, di tutto questo abbiamo dovuto fare a meno.

Quest’estate non ci saranno i grandi concerti. Le vacanze saranno “mordi e fuggi”. E allora, potrebbe essere ancora più importante viaggiare con i film, portare a spasso gli occhi e la mente. Dal 15 giugno, potranno riaprire le sale cinematografiche, anche a Firenze. Ma apriranno davvero? E come?

ALL’APERTO SI’, AL CHIUSO NO. Abbiamo parlato con i principali esercenti cinematografici fiorentini. L’impressione è che, il 15 giugno, nessuna sala al chiuso riaprirà. Apriranno, invece, probabilmente le arene all’aperto.

“La gente ha un bisogno matto di cinema, di condivisione. Ma con i protocolli attuali, all’ingresso si dovrà misurare la temperatura a ogni spettatore; dentro, dovranno sedersi a distanza anche le coppie; la sala dovrà essere sanificata ad ogni proiezione, pulendo tutti i posti occupati nello spettacolo precedente. A queste condizioni è impossibile riaprire”, dice Mario Lorini, esercente toscano e presidente di tutti gli esercenti cinematografici italiani. “Se c’è un problema di circolo dell’aria condizionata, c’è anche per gli aeroporti, per i centri commerciali, per i supermercati. Diteci quali sono i criteri per la circolazione dell’aria, ma che siano uguali per tutti”, dice Lorini. E conclude: “Abbiamo chiesto un incontro urgentissimo con il ministro Franceschini per rivedere i parametri”.

Non riapriranno, allo stato delle cose, i principali esercenti fiorentini. “Mi sembra strano che si possa cenare al ristorante con la propria ragazza, e doversi separare per vedere un film, da vedere con la mascherina”, dice Matteo Nenciolini, programmatore con la Giglio film di Principe, Fiamma e Marconi. “E’ inutile dividere, nel cinema, persone che convivono nella stessa casa”, dice Maurizio Paoli, proprietario del cinema Adriano. Gloria Germani, che gestisce il cinema Odeon, patrimonio anche artistico di Firenze, aggiunge: “Da anni, la nostra programmazione è dedicata al pubblico internazionale, con i film in lingua inglese; ma adesso tutti quegli stranieri che Firenze aveva richiamato sono scomparsi. Il centro è deserto”.

Soluzione smart, crea una sala di cinema virtuale La Compagnia, la sala che ospita tutti i festival toscani. In che modo? Con eventi, film, festival ad orari stabiliti e con numero di posti limitati: come se fosse una sala cinematografica. Biglietti acquistabili online su www.cinemalacompagnia.it, ed eventi a ingresso libero. Si comincia il 26 con il premio Gregor von Rezzori, si prosegue con anteprime nazionali di documentari, e dal 3 giugno con una rassegna dedicata ad Hitchcock.

ARENE ESTIVE. Le arene estive, al contrario, sembrano una frontiera possibile. Con il progetto Moviement Village, potrebbero arrivare nelle arene tutti i film premiati ai David di Donatello, e molti dei loro registi e protagonisti. La stagione del cinema – peraltro iniziata con squilli di tromba e rulli di tamburi, con il 14% di biglietti staccati in più nel 2019, e l’exploit di incassi di “Tolo Tolo” a inizio 2020 – potrebbe non essere del tutto perduta.

“Pensiamo di aprire il Chiardiluna, che è stato un polmone, un appuntamento, una ‘vacanza intelligente’ per tutti i fiorentini rimasti in città”, dice Matteo Nenciolini. “E con uno spettacolo solo a sera, hai 24 ore per sanificare sul serio”. Dovrebbe aprire l’Arena di Marte, storico rifugio del cinema d’autore d’estate, sulla terrazza del Palasport.

Ci sarà anche la rassegna di film a Fiesole. Ad agosto, il Teatro romano sarà sede del cinema all’aperto, per tre settimane. Ma, già dal 21 giugno, l’Estate fiesolana partirà con una serie di spettacoli: Lucia Poli racconterà il Decameron il 25 giugno, e poi potremo vedere Maurizio Lombardi, Edoardo Leo, Lella Costa, Ginevra Di Marco, Neri Marcoré, Chiara Francini. “Ci sarà anche la cassa tradizionale, per chi non ha dimestichezza con i biglietti online”, spiega Michele Crocchiola, che programma il cinema dell’Estate fiesolana. “E chiederemo modifiche al protocollo, in accordo con la Regione, per permettere alle persone conviventi di sedersi accanto”. E sono pronti per aprire Esterno notte, l’arena accanto alla piscina del Poggetto.

Intanto, parte un’altra iniziativa che lega sale cinematografiche e visione da casa: “Io resto in Sala” propone delle “prime” di film, da vedere a casa, ma pagando il biglietto. Ci saranno anche le presentazioni dei registi: si parte con “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo, Orso d’argento a Berlino. Per Firenze, aderiscono al progetto lo Stensen e lo Spazio Alfieri.

Resta un punto interrogativo sulla ’arena “free” dei fiorentini: l’arena gratuita che prendeva vita nel piazzale degli Uffizi. “La dovremmo curare, insieme a Fondazione sistema toscana e ai festival cinematografici fiorentini”, dice Lorenzo Luzzetti, che gestisce lo Spazio Alfieri. “Ma non sappiamo ancora se ci saranno le risorse. Dal comune di Firenze ci dicono di aspettare ancora qualche giorno”. Pare anche un po’ più complicato recintare lo spazio e limitare gli accessi, in quello che era un appuntamento di visione un po’ casual per tutti i fiorentini. E restano punti interrogativi sulle arene dell’Off Bar alla Fortezza e del Light al Campo di Marte, altri spazi di aggregazione, di dibattito, di circolazione delle idee. Vediamo, insomma, quali schermi si illumineranno, quali luci ci terranno compagnia. Aggiungi un posto al cinema: almeno, speriamo.