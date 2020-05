FALCONE E PALERMO: RADIOGRAFIA DI MASSACRI

DI ALBERTO STABILE

Ci aveva visto giusto il Consigliere Istruttore Aggiunto Rocco Chinnici quando, tra la fine del 1978 e l’inizio del 1979, aveva fatto di tutto per convincere Giovanni Falcone, da poco arrivato alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo, proveniente da Trapani, a raggiungerlo alla sezione istruttoria del Tribunale Penale per risollevare quell’ufficio, in teoria il cuore pulsante della magistratura inquirente, dalla palude stagnante in cui era precipitato.

La storia, o, se vogliamo, il destino, del giudice Falcone, come abbiamo imparato a conoscerli dopo le incessanti ricostruzioni cui è stata sottoposta la sua vita dall’attentato di Capaci in poi, si compiono qui, tra i marmi opachi e l’intonaco consumato del corridoio senza luce al Piano terra del Palazzaccio palermitano dove, al tempo in cui lo frequentai come cronista, si aprivano le stanze dei giudici istruttori.

Chinnici credeva fermamente nelle qualità di Falcone. Come magistrato, lo considerava un fuoriclasse. E ne aveva bisogno, per dare slancio e motivazione ad un ufficio che già meditava di dover riformare, nel tentativo disperato di sostenere la sfida che la mafia, giunta proprio in quel frangente al compimento di un vecchio ciclo e all’apertura di una nuova fase ancor più violenta e sanguinosa delle precedenti, aveva deciso di lanciare alle istituzioni.

Proprio a cavallo tra il 1979 e il 1980, “Cosa Nostra”, con una serie di omicidi eclatanti di “fedeli servitori dello Stato”, secondo la definizione che ne avrebbe dato lo stesso Falcone, aveva dimostrato che non si sarebbe più fermata, come spesso aveva fatto in passato, davanti alle autorità che ne intralciassero eventualmente il cammino, per evitare di dover poi sopportare le conseguenze in termini di repressione che sarebbero inevitabilmente ricadute sull’organizzazione nel suo complesso.

La mattina del 21 luglio 1979 un killer solitario aveva ucciso il capo della Squadra Mobile, Boris Giuliano, mentre beveva un caffè al bar sotto casa, prima di andare al lavoro. Un brillante investigatore, stimato anche oltreoceano, poco prima di morire, Giuliano, aveva conseguito una serie di successi, mettendo a nudo, tra l’altro, una delle cellule più aggressive e violente dello schieramento emergente all’interno di Cosa Nostra, quella basata sulla “famiglia” di Corso dei Mille, guidata da Filippo Marchese che da poco si era alleata con il gruppo corleonese.

Poco più di due mesi dopo, il 25 settembre, in pieno centro, erano caduti sotto i colpi della mafia il magistrato Cesare Terranova e il suo agente di scorta, Lenin Mancuso. Protagonista di inchieste importanti sulla criminalità degli anni ’60 Terranova era stato soprattutto autore di un’istruttoria assai incisiva contro il temutissimo Luciano Liggio. Istruttoria sfociata nella condanna all’ergastolo che ha pesato come un macigno sulla carriera del boss corleonese. Dopo un’esperienza in Parlamento, come deputato indipendente eletto nelle liste del Pci, Terranova si preparava a tornare in prima linea proprio alla testa di quell’Ufficio Istruzione dei Processi Penali, di cui Chinnici era la guida provvisoria e Giovanni Falcone un neo acquisto.

Appariva chiaro, già allora l’intento mafioso, mutuato dalle organizzazioni terroristiche, di “colpirne uno per educarne cento”, cioè uccidere il singolo funzionario per intimidire gli altri dietro di lui. Inoltre, si rivelava fragile il luogo comune evocato in occasione di ogni cosiddetto delitto “eccellente”, secondo cui il calcolo degli assassini appariva miope e di corto respiro, dal momento che il vuoto lasciato dalla vittima sarebbe stato immediatamente colmato da altri suoi colleghi. Falso. Nel caso di Boris Giuliano, il primo rapporto di denuncia redatto dai colleghi del poliziotto ucciso arrivò soltanto alla fine dell’anno.

Lo Stato non aveva neanche avuto il tempo di abbozzare una reazione, che il 4 maggio veniva ucciso sotto gli occhi della moglie e della figlioletta di tre anni, il capitano dei Carabinieri, comandante della Compagnia di Monreale, Emanuele Basile. Il quale aveva proseguito e intensificato le indagini condotte da Giuliano sul covo da lui scoperto in via Pecori Giraldi. In quell’appartamento erano state trovate armi e 4 chili di eroina pura, oltre a una miniera d’indizi sul nuovo asse mafioso che da Corso dei Mille, passando per Corleone, raggiungeva Napoli. Come documentavano alcune foto in cui mafiosi palermitani era ritratti insieme con il corleonese Leoluca Bagarella, killer spietato, cognato del Boss Totò Riina e con il re del contrabbando partenopeo, Lorenzo Nuvoletta.

La sequenza di attentati a pubblici funzionari sarebbe proseguita, il 6 agosto, 1980 con l’omicidio del procuratore della Repubblica Gaetano Costa, ucciso mentre sfogliava un libro in un bancarella di via Cavour. Costa aveva commesso l’imperdonabile errore di firmare alcuni ordini di cattura che altri suoi colleghi della Procura si erano rifiutati di firmare, additandolo per giunta quale unico responsabile, nell’inchiesta contro il costruttore Rosario Spatola e il gruppo criminale raccolto intorno al lui, su cui Giovanni Falcone, sarebbe presto intervenuto nelle vesti di giudice istruttore.

Il quadro della condotta mafiosa sul campo, secondo la nuova strategia di colpire senza esitazione per rimuovere gli eventuali ostacoli ovunque potessero presentarsi, si completava con l’omicidio, il 26 gennaio del 1979, del cronista del Giornale di Sicilia, Mario Francese, il cui acume professionale, unito alla fermezza dei principi, era risultato insopportabile alle cosche; con l’omicidio del segretario provinciale della Dc, Michele Reina, andreottiano e, dunque, amico del discusso capo corrente, Salvo Lima, ma deciso avversario di Vito Ciancimino, l’esponente dc fedele pedina nelle mani della cosca corleonese; e dall’uccisione, il 6 gennaio, 1980, del presidente della Giunta Regionale, Piersanti Mattarella, freddato mentre stava per andare a messa sotto gli occhi dei familiari e spirato fra le braccia del fratello Sergio, il capo dello Stato.

Tutto questo contribuiva a disegnare il quadro di una sfida criminale di una gravità senza precedenti. Un’intera regione ricca di storia sottratta al dominio della legge e dominata dall’arbitrio della mafia. Una classe politica condizionata e paralizzata dai ricatti. Un sistema repressivo incapace di ristabilire la legalità, costretto ad accettare cinicamente la coesistenza con l’anti-stato mafioso.

Questa è lo sfondo in cui Giovanni Falcone comincia, a Palermo, il suo lavoro al servizio dello Stato, come giudice dell’Ufficio Istruzione della Sezione Sesta del Tribunale penale. E questa è la valutazione che ne farà nel 1985,nella sentenza di rinvio a giudizio del Maxi-processo, altrimenti detta “sentenza-ordinanza contro Abate Giovanni più 706”, depositata l’8 novembre del 1985. Avendo cura di ricordare che la sentenza è frutto del lavoro collettivo del pool composto, oltre che da Falcone, anche da Paolo Borsellino, Giuseppe di Lello Finuoli e Leonardo Guarnotta, a proposito di quel periodo che sfocerà nella cosiddetta guerra di mafia, vi si legge:

”Mancavano nelle forze dell’ordine e nella magistratura le adeguate conoscenze della nuova realtà mafiosa, decisamente all’epoca sottovalutata, e non esisteva alcuna strategia di lotta all’organizzazione criminale.

“Tuttavia – continua – nella prima metà del 1979 e all’inizio del 1980 alcuni brillanti investigatori, pur in uno stato di sostanziale isolamento e circondati dal generale scetticismo investono con le loro penetranti indagini tutte le cosche e in particolare quella corleonese fino ad allora men che sfiorate dall’azione della magistratura”. Allarmata dalle iniziative prese nel campo nemico, la mafia decise, quindi, di “eliminare questi solitari paladini della legalità per preservare i suoi enormi interessi”.

Appena arrivato nel suo nuovo ufficio, Giovanni Falcone ebbe subito modo di misurare quali fossero questi “enormi interessi”. Chinnici, infatti, gli affidò l’inchiesta su Rosario Spatola e sul gruppo di potere economico-mafioso coagulatosi intorno all’imprenditore, in cui spiccavano la figura del boss di Passo di Rigano, Salvatore Inzerillo e la famiglia italo americana dei Gambino, inchiesta che agli esordi era costata la vita al procuratore Costa, fatto uccidere da Inzerillo.

L’Istruttoria Spatola Rosario+119 condotta da Falcione si sarebbe chiusa con una serie di pesanti condanne, ma, soprattutto, fu il battessimo del fuoco del cosiddetto metodo Falcone, vale a dire di un sistema d’indagine basato sugli accertamenti bancari volti a ricostruire i movimenti di danaro sospetti e a delineare la consistenza patrimoniale dei boss.

“Due cose non si posso nascondere – dice un vecchio proverbio – la bellezza e la ricchezza”. E a Falcone toccò dimostrare quanto fosse vero. Quello che emerge dalle mille pagine (mille pagine, non uno scherzo) della sentenza-ordinanza su Spatola è la radiografia di una economica drogata in tutte le sue fibre, dalle poltrone manageriali (Rosario Spatola al culmine della sua ascesa era riuscito a dare lavoro a più di 400 operai) alle formiche del traffico di stupefacenti, serbatoio senza fondo di ricchezza occulta, cui le famiglie mafiose hanno cominciato ad attingere sin dagli inizi degli anni ’60 e che in quegli anni 80 conosce forse l’apice della sua espansione.

E si capisce, rileggendo quelle pagine, che nessun risultato investigativo è scontato se non si guarda sotto la superficie della cose. Così, percepita l’esistenza di un fiume carsico di narcodollari riciclati allegramente nelle banche siciliane, Falcone segue e ricostruisce la girandola degli assegni, dei vaglia bancari e dei titoli che gonfiano l’economia parallela della mafia. E siccome questa ricchezza scaturisce dai narcodollari che arrivano e partono a valigiate e vengono riciclati praticamente sotto casa da impiegati di agenzie di credito compiacenti, Falcone ordina a tutte le banche delle tre provincie della Sicilia Occidentale culla del business mafioso, e cioè Palermo, Agrigento e Trapani di presentare tutte le distinte di cambio degli ultimi cinque anni. Sì può immaginare la sorpresa, lo sgomento e lo sconcerto dei vertici finanziari dell’isola che assistono, attoniti, a quell’inatteso sorprendente cambiamento.

Poco dopo, nel suo diario segreto, Rocco Chinnici annoterà la protesta del Presidente della Corte d’Appello, Giovanni Pizzillo, il quale “mi investe in malo modo – scrive il magistrato – dicendomi che all’Ufficio Istruzione stiamo rovinando l’economia palermitana disponendo indagini ed accertamenti a mezzo della Guardia di finanza. Mi dice chiaramente che devo caricare di processi semplici Falcone in maniera che ‘cerchi di scoprire nulla perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla’”. La verità è che con la sua inchiesta, Falcone ha ridisegnato in confini economici di Cosa Nostra e sono confini intercontinentali.

Nonostante i brillanti risultati conseguiti con l’istruttoria Spatola, che farà luce anche sul finto rapimento di Michele Sindona, con la farsa del colpo di pistola sparato dai suoi complici-accompagnatori sulla coscia del banchiere per simulare un tentativo di fuga, c’è la consapevolezza che l’impegno del singolo magistrato di per se non basta più.

Chinnici pensa che per migliorare l’efficienza della risposta giudiziaria sia necessario raggruppare e condividere le informazioni. Da qui la decisione di istituire, dapprima informalmente, poi anche in maniera funzionale, il pool, un gruppo di lavoro di magistrati che si occupano pressoché esclusivamente di mafia. Pool i cui componenti resteranno gli stessi di cui si è già detto per tutto lo svolgimento dell’istruttoria sul Maxi-processo, scaturito dalle rivelazioni di Tommaso Buscetta, e fino al 1988 quando, dopo la nomina a capo dell’Ufficio Istruzione di Antonino Meli, il poll verrà smembrato e sciolto.

Ma in quegli anni a cavallo del 1980, cosa sanno della mafia Falcone, Chinnici e gli altri magistrati che si sono nel frattempo aggiunti al pool? Falcone un’idea precisa ce l’ha. E’ convinto che Cosa Nostra “non è un’accozzaglia di bande criminali dedite alle più disparate attività illegali, indipendenti l’una dall’altra e con una capacità decisionale autonoma, ma un’organizzazione unitaria e verticistica”, capace di ordinare e fare osservare comportamenti coerenti con gli ordini militari emanati.

Questa dell’unitarietà e verticalità della mafia è un punto dell’analisi di Falcone cui il magistrato non rinuncerà mai; un teorema che riceverà la più chiara delle dimostrazioni con le rivelazioni di Tommaso Buscetta. Falcone riconosce l’importanza del ruolo per cosi dire ermeneutico svolto dal pentito. “Prima di Buscetta – scrive Falcione – non avevamo che un’idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ma soprattutto ci ha dato una visione ampia e a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice…”

Questo sarebbe valso soprattutto dopo che Falcone avrebbe raccolto a verbale le rivelazioni di Buscetta ma anche, ad onor del vero, quelle di Contorno e degli altri più di venti rilevanti collaboratori di giustizia che sarebbero seguiti sulle orme di Buscetta. Ma allora, nel momento in cui esplodeva la nuova guerra di mafia, segnata dall’uccisione, il 23 aprile del 1981, giorno del suo quarantatreesimo compleanno, di Stefano Bontate, boss della borgata di Santa Maria di Gesù e capofila dell’ala impropriamente detta “moderata”, destinata a uscire sconfitta dalla scontro con i corleonesi, a Falcone non restava che contare i morti ammazzati.

Non rifaremmo la storia di una carneficina simile ad una guerra civile mediorientale già molte volte raccontata, una storia che quanto a disprezzo per i valori umani rappresenta una testimonianza di irredimibile malvagità. Tutto è stato osato. Gli assassini non si sono fermati davanti a nulla: né di fronte alla fragilità dell’infanzia, né di fronte alla dignità della donna, né di fronte alla sacralità dell’abito sacerdotale.

Per il neonato pool di giudici antimafia fu un momento difficilissimo. Non soltanto, i magistrati raccolti attorno a Chinnici non poterono fare altro che assistere impotenti alla martellante offensiva delle cosche vincenti, impegnate in un’operazione di riequilibrio interno che sconfinava persino nella pulizia etnica (vedi l’esodo imposto alle famiglie non “allineate” di Ciaculli) ma, nel frattempo, lo schieramento dominante alzava il tiro, come a voler estendere nuovamente la sfida terroristica al mondo politico e ai rappresentanti delle istituzioni.

Il 30 aprile del 1982, all’indomani di una affollatissima marcia pacifista contro la base militare di Comiso, viene ucciso il segretario regionale del Pci, Pio La Torre e il suo autista, Rosario Di Salvo. Il 16 giugno la sfida allo Stato è simboleggiata dai rottami e dalle larghe pozze di sangue rimasti dopo la cosiddetta strage della Circonvallazione. Vale a dire, l’assalto sanguinoso messo in atto per uccidere il boss catanese, Alfio Ferlito, la mattina in cui veniva trasferito dal carcere di Enna a quello di Trapani. Nell’attacco furono uccisi tre carabinieri e l’autista civile della Mercedes in cui si trovavano il detenuto e i militari di scorta. Ferlito era in ottimi rapporti con le famiglie palermitane che stavano soccombendo nella guerra di mafia, mentre il suo acerrimo nemico e carnefice, Nitto Santapaola, s’era schierato, manco a dirlo, con le cosche vincenti.

La strage della Circonvallazione, appare a Giovanni Falcone come “un esempio del policentrismo della mafia e della sua capacità di influire sulla condotta dei gruppi criminali anche al di là del ristretto ambito palermitano e di venirne a sua volta influenzata”. La strage dimostra, in sostanza, la confluenza di interessi fra le cosche vincenti palermitane e le omologhe catanesi. E questo nuovo assetto criminale, secondo quanto emergerà dall’inchiesta, avrebbe comportato, come corollario, lo sbarco a Palermo delle potenze economico-imprenditoriali rappresentante dai ben noti Quattro Cavalieri del Lavoro: Rendo, Graci, Costanzo e Finocchiaro, due dei quali, Costanzo e Graci, come ha scritto il giornalista Giuseppe Fava, ucciso a Catania il 5 gennaio, 1984, legati a Santapaola.

La Strage della Circonvallazione è il tragico preludio di quella che i telefonisti anonimi per conto delle cosche hanno definito l’”Operazione Carlo Alberto”, il più grave degli attacchi condotti non soltanto al cuore dello Stato, ma anche alle speranze coltivate, nonostante tutto, dalla società civile palermitana: il massacro, la sera del 3 settembre 1982, del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto di Palermo cui erano stati promessi poteri straordinari di lotta alla mafia che non ha mai ricevuto, della giovane moglie Emanuela Setti Carraro e dell’autista, che viaggiava da solo nell’auto di servizio, Domenico Russo.

Passeranno anni prima che Giovanni Falcone e i suoi colleghi del pool possano, non dico serenamente, perché di serenità non poteva essercene molta in quei frangenti fra gli uomini di prima linea, ma almeno freddamente riflettere sull’agguato di via Isidoro Carini. Altre morti, incolpevoli e ingiuste sarebbero venute. Chinnici sarebbe stato fatto saltare in aria da un bomba in perfetto stile libanese, insieme ai tre uomini di scorta e al portiere del palazzo di via Pipitone Federico in cui abitava, alle otto del mattino del 29 luglio 1983.

Ed ecco quello che Giovanni Falcone, in un momento in cui aveva potuto finalmente tirare le somme pensava a proposito di Dalla Chiesa ed ha condiviso nella sentenza-ordinanza del Maxi-processo. Pensava Falcone all’”interessante teoria attribuita ad un noto scrittore siciliano (Sciascia forse? n.d.r.) secondo cui la mafia attacca e uccide quando la vittima particolarmente distintasi per l’impegno profuso nella repressione del fenomeno mafioso non appare assistita e circondata dal consenso, ed anzi all’esterno come una monade isolata impegnata in una sorta di crociata personale…

“Dalla Chiesa – continua la riflessione – era perfettamente consapevole di esser stato destinato in Sicilia nelle peggiori condizioni per potere assolvere il compito affidatogli, ma ciò non l’aveva indotto a tirarsi indietro…”.

Parole che riecheggiano quelle che Falcone ha ripetuto spesso all’inizio della sua carriera: “Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere – diceva – qualunque sia il sacrificio da sopportare. Perché è in ciò che sta l’essenza della dignità umana”. Così, con quell’omaggio al sacrificio delle vittime immerse nella solitudine in cui erano state lasciate, Falcone non si riferiva soltanto a Dalla Chiesa ma con visionaria amarezza raccontava se stesso.

Nelle foto: Boris Giuliano, Cesare Terranova, Emanuele Basile, Gaetano Costa, Pio La Torre

