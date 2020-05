IL CORONAVIRUS RINGRAZIA

DA MILANO

VINCENZO PALIOTTI

Non sono di quelli che inveisce contro chi non usa la mascherina, non mi affaccio al balcone per individuare chi non rispetta la distanza di sicurezza, e non lo farò. Però non starò zitto nel dire che Milano sta rischiando un ritorno alla fase 1.

Non sono uscito il 18 Maggio quando è stato dato il “rompete le righe” primo perché ritenevo la mia “reclusione” necessaria, e poi perché temevo il pienone nelle strade, come poi si è verificato. Oggi a distanza di giorni, per quanto vedo in strada, penso sia giusto tornare al mio esilio, questa volta volontario ma altrettanto necessario.

Per strada si trova un campionario molto bene assortito di persone che hanno del tutto disatteso le raccomandazioni di cautela, di attenzione fatte dal governo e dagli esperti nel riaprire: mascherine portate al collo, o del tutto mancanti, distanze completamente ignorate, assembramenti. Oggi il Corso Buenos Aires era affollato come lo è nel periodo natalizio.

Tutto questo dipende anche dalle indecisioni di chi è deputato alla gestione di questa situazione: i vertici della regione Lombardia che mai hanno dato, con le loro dichiarazioni ormai giornaliere e contrastanti l’una con l’altra, un indirizzo preciso ai cittadini. La gente quindi in forza di ciò ha fatto la sua scelta e va avanti cancellando i due mesi e più di clausura necessaria, i risultati lo provano. E i 16.000 morti e più? Non è comunque questa una giustificazione valida per ignorare le norme varate nell’interesse della salute di tutti, non solo di quelli che si sentono forse immuni.

Un altro fattore importante è che non si è capito è che la convivenza con il virus richiede la stessa cautela avuta nella fase 1, la stessa attenzione nel mantenere la distanza di sicurezza. Ma principalmente convivere non significa sapere che il virus c’è e ce ne facciamo una ragione, convivere significa non abbassare la guardia, continuare a combatterlo perché lui, il virus, non può che compiacersi del lassismo di certa gente.

E ancora basta con il pubblicare immaginari “colpi di stato” perché il Governo, a loro dire, tradendo la Costituzione ci ha negato la libertà. Qui l’unica libertà tradita è quella del rispetto della salute altrui, ogni diritto finisce quando si pretende di esercitarlo ledendo quello degli altri.