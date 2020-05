TOCCARE IL MODELLO LOMBARDIA SIGNIFICA TOCCARE GLI INTERESSI MILIARDARI DELLA SANITÀ PRIVATA

DI GIOVANNI PAGLIA

Non si può attaccare il modello Lombardia, perché significa toccare gli interessi miliardari della sanità privata, molto più che la faccia di Fontana.

Vuoi mai che la gente capisca che la cosiddetta eccellenza è in realtà una macchina da soldi, incapace di tutelare la salute nel momento più difficile?

Quindi è scattata la rete di protezione, con la grande stampa impegnata da giorni a minimizzare fatti e responsabilità.

Invece non si deve minimizzare proprio niente: la storia dei mesi passati è una tragedia figlia anche di un sistema sbagliato, e quel sistema va cambiato nel profondo.