OPEN ARMS, SARA’ RENZI A SALVARE SALVINI DALL’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

DI CHIARA FARIGU

Maurizio Gasparri, presidente della Giunta Immunità al Senato, non dovrà faticare più di tanto a far respingere l’autorizzazione al processo per Matteo Salvini per il caso ‘Open Arm’, in calendario stamattina in Commissione.

A ‘salvare’ l’ex ministro dell’Interno di fatto è la componente renziana , composta da tre membri, che ha dichiarato di non partecipare al voto della Giunta, rimettendosi dunque a quanto alle decisioni del Senato.

La loro assenza, voti alla mano, fa pertanto la differenza, a favore del NO a procedere. E si vanno a sommare ai 5 voti della lega, ai 4 di Forza Italia, 1 di FdI e 1 delle Autonomie. Ininfluente, pertanto, il voto dell’ex grillino Mario Gianrusso, considerato nei giorni scorsi, visti i numeri risicati, il vero ago della bilancia nella decisione della Giunta. Che, va sottolineato non è determinante ma tramite una relazione esprime un parere. Favorevole o contrario ad autorizzare il processo. La patata bollente ora passa al Senato.

Troppe incertezze e troppi dubbi all’interno dei fatti contestati, così motiva l’assenza IV. Aggiungendo che tali fatti, avrebbero avuto, come in altri episodi analoghi, direttamente o indirettamente l’avallo del governo.

I fatti contestati all’ex ministro che via twitter rivendica il suo operato, risalgono all’agosto scorso, quando 161 migranti rimasero a bordo della Open Arms per 19 giorni, davanti alla coste di Lampedusa. In seguito al divieto di sbarco dell’allora ministro, nel mare ‘territorio nazionale’. La ong fece ricorso al Tar del Lazio che decise di sospendere il divieto.

La procura di Palermo trasmise al Tribunale dei Ministri il fascicolo a carico di Salvini per la mancata concessione del POS, ovvero del porto sicuro di sbarco alla nave. A novembre l’ex ministro fu iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona e omissione di atti di ufficio.

La vicenda fu lunga e tormentata. Anche perché ci fu un lungo scaricabarile tra Malta e Italia a chi competeva concedere il porto sicuro. Furono giorni roventi a cavallo di quella che poi culminò con la crisi di governo gialloverde.

Vicenda che ora passa al Senato