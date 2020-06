DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 9 giugno 2020

Coronavirus. Piano Colao: rinvio tasse imcremento 5G, rinnovo contratti a termine.

Imprese e lavoro come «motore dell’economia». Infrastrutture e ambiente come «volano del rilancio». Turismo arte e cultura come «brand del Paese». Una Pubblica amministrazione «alleata dei cittadini e imprese». Istruzione, ricerca e competenze «fattori chiave per lo sviluppo». Individui e famiglie «in una società più inclusiva e equa». Sono questi i 6 macro-settori e i 6 corrispondenti obiettivi del piano per la fase 3 che la task force guidata da Vittorio Colao ha presentato alla presidenza del consiglio. «Un’Italia più forte, resiliente ed equa», è l’obiettivo centrale del documento. Tra le proposte chiave, il rinvio per le imprese del saldo imposte 2019 e del primo acconto 2020, l’emersione del lavoro nero e la regolarizzazione del contate derivante da redditi non dichiarati, l’accelerazione dello sviluppo delle reti 5G; gli incentivi al reinsediamento in Italia di attività ad alto valore aggiunto; l’escludesione del ‘contagio Covid-19’ dalla responsabilità penale del datore di lavoro. FONTE Sole 24ore

Fase3 verso lancio Stati Generali venerdi pomeriggio.

Delrio: “Il piano è un contributo, sintesi con programma di governo”. Castelli: “Serve confronto politico”. Meloni: “Tutti a casa”. Venerdì gli Stati generali dell’Economia voluti dal premier Conte Fonte Rainews

Blitz anti-camorra. Indagato il senatore Cesaro, 59 arresti

Dalle prime ore di oggi, i Carabinieri del Ros stanno eseguendo una misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura Distrettuale, a carico di 59 indagati accusati di numerosi reati, tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti. L’operazione colpisce i clan ‘Puca’, ‘Verde’ e ‘Ranucci’ operanti a Sant’Antimo (Napoli) e comuni limitrofi, mostrando una fitta rete di cointeressenze sia in ambito politico sia imprenditoriale. Contestualmente è in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di oltre 80 milioni di euro. Fonte Adnkronos

Ex Ilva, i sindacati dal governo per conoscere il piano: “Mittal bluffa. All’impianto restano 6 mesi di vita, ora lo Stato detti le condizioni”

Il governo ha bocciato il piano dell’ AcerlorMittal, i ministri Patuanelli, Gualtieri e Catalfo illustrano a Fiom, Uilm e Fim le proposte della multinazionale. Re David e Venturi avvisano: “Il piano è lo stesso di settembre: 5mila esuberi. Il governo non può accettarli se pensa di entrare nell’azienda”. Lo scenario di Palombella: “L’azienda sta solo tirando a campare, se ne andrà e a quel punto avrà distrutto la siderurgia italiana. Bisogna fermarla”

È morto Pau Dones, cantante degli Jarabe de Palo

Il cantante Pau Dones degli Jarabe de Palo è morto, come riportano i giornali spagnoli e il sito della band. Sul sito della band si legge il messaggio della famiglia: La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015. Fonte Fanpage

Incidente all’Infernetto, 14enne investito e ucciso sulle strisce: conducente positivo al test della droga

Mattia Roperto è morto sul colpo. Sul posto decine di ragazzini, i familiari e i tanti residenti, corsi in strada appena sentito l’impatto, oltre agli agenti della polizia locale e i carabinieri Fonte Roma today

Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta radicata da anni in Trentino Alto Adige: scattati 20 arresti stamattina all’alba