Le notizie del giorno 10 giugno 2020

In una lettera e in un policy paper i leader scrivono: “Speriamo che il paper serva da ispirazione per ulteriori e fruttuosi confronti a livello europeo su come assicurare una preparazione da parte dell’Ue alle future pandemie”.

Floyd, migliaia a Houston per l’ultimo addio. Altri due casi scuotono gli Usa

L’elogio funebre e’ affidato al reverendo Al Sharpton. Trasmesso durante la funzione un messaggio di Biden: ‘In America è giunta l’ora di una giustizia razzi. In migliaia a Houston per l’ultimo addio a George Floyd che, dopo una cerimonia funebre verra’ sepolto nella sua citta’ d’origine accanto alla madre Larcenia Floyd. L’elogio funebre e’ affidato al reverendo Al Sharpton, mentre durante la funzione è trasmesso un messaggio dell’ex vicepresidente e candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. “In America è tempo per una giustizia razziale”, ha sostenuto Biden nel videomessaggio inviato. FONTE ANSA

Tra Conte e Gualtieri il giorno della tregua. Il rimpasto si allontana

Dopo giorni di tensione Palazzo Chigi e ministero dell’Economia al lavoro sul piano di riforme da presentare agli Stati generali. La mediazione di Zingaretti

È il giorno della tregua. Una pace d’interesse siglata da Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri, dopo una guerriglia senza quartiere tra il Pd e Palazzo Chigi. Il premier e il suo ministro dell’Economia, a sera, giurano di essere impegnati a limare in gran segreto un mega piano di riforme del governo. Sarà presentato agli Stati generali. Lo chiameranno “masterplan” e servirà a recepire alcune idee della task force di Vittorio Colao. FONTE REPUBBLICA

Coronavirus, l’allarme della Ue: “Fake news da Russia e Cina per minare la democrazia”

Alcuni Paesi terzi, in particolare Russia e Cina, sono impegnati in campagne di disinformazione sul Covid 19 in Europa e a livello mondiale nel tentativo di minare il dibattito democratico, esacerbare la polarizzazione all’interno delle società e migliorare la propria immagine”. La denuncia arriverà domani dalla Commissione europea, che approverà la prima Comunicazione sulla disinformazione relativa alla pandemia. Stando alla bozza del documento che sarà lanciato dal team di Ursula von der Leyen, Bruxelles lancia un vero e proprio allarme contro le fake news promosse da Paesi terzi con lo scopo di peggiorare l’impatto sanitario e sociale della crisi per minare la democrazia occidentale. Un pericolo talmente grande che l’Europa parla di “infodemia“. FONTE REPUBBLICA

Omicidio nel Siracusano, donna uccisa dall’anziano per 50 euro.

È stato trasferito nel carcere di Siracusa Antonino Zocco, 82 anni, lentinese, accusato di aver ucciso a colpi di pistola Giuseppina Ponte, 32 anni, originaria di Francofonte. L’aggressione è avvenuta stamane nella casa del pensionato in via Sicilia, a Lentini, dove la vittima, con qualche problema di droga e senza una occupazione stabile, si era trasferita da poco tempo. I carabinieri di Siracusa, che conducono le indagini, hanno ricostruito il movente del delitto, riconducibile a questioni economiche ma in ballo ci sarebbe stata una cifra irrisoria.

“Tra i due sarebbe nata – dicono i carabinieri- un’accesa discussione per l’ammanco di una banconota da 50 euro. La lite avrebbe assunto in breve toni molto aspri, tanto che la donna si era riparata dietro ad una porta per sfuggire a Zocco, che aveva iniziato a minacciarla. Pochi minuti dopo l’uomo avrebbe esploso due colpi di pistola cal. 6,35 che, attraversata la porta, hanno attinto la donna al torace fatalmente”.

I carabinieri hanno rintracciato l’arma, risultata essere clandestina e dopo l’interrogatorio l’anziano ha confessato l’omicidio, per cui stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio. FONTE BLOG SICILIA

Lombardia, salta il direttore della Sanità, Luigi Cajazzo. Nessun paziente nell’ospedale in Fiera

In Lombardia, c’è un cambio ai vertici della Sanità. Luigi Cajazzo, 51 anni, l’ex poliziotto della Mobile di Lecco seduto sulla poltrona di direttore generale dal maggio 2018, viene spostato. È una decisione che segna la volontà di un cambio di passo nella regione più colpita dal Covid-19 (e dalle polemiche). Al timone arriva Marco Trivelli, 56 anni, manager storico della Sanità lombarda, con esperienza in grandi ospedali come il Niguarda di Milano e dal 2018 i Civili di Brescia. È un volto della scuola ciellina cresciuta nel ventennio di Roberto Formigoni e del dg Carlo Lucchina. FONTE CORRIERE DELLA SERA

Fase 3, riaperture: si torna a ballare (ma solo all’aperto). Al via cinema e teatri Ristoranti e bar, tutti in attività

Coronavirus. In 24 ore altri 1.247 morti in Brasile. In Perù superati i 200mila casi Il Fmi approva lo stanziamento di 5 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina per far fronte all’emergenza Covid-19. L’allarme dell’Unhcr: “Centinaia migliaia di vite a rischio per pandemia e violenze nella RD del Congo”

Maltempo, l’estate si fa attendere. Esondazioni e allagamenti nel Centro Nord Le foto di San Mauro Torinese dove sono impegnati vigili del fuoco e protezione civile L’arrivo dell’estate si fa ancora attendere. Nei prossimi giorni il maltempo continuerà a farsi sentire con la possibilità di nubifragi, grandine e raffiche di vento tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, dove già si registrano criticità. Non è prevista tregua fino a giovedi’, e dopo un venerdì di bel tempo, si attende un nuovo fine settimana incerto. Le intense precipitazioni di questi giorni hanno fatto innalzare il fiume Po di quasi 1,5 metri in un solo giorno a Boretto ma il maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento dell’87% quello di Garda del 99% e quello Maggiore a Sesto Calende addirittura del 114% con il livello delle acque prossimo al limite massimo. A San Mauro Torinese, dalle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco e protezione civile stanno cercando di far fronte ai danni provocati dall’esondazione del rio Sant’Anna, che ha allagato cantine e garage. Danni e disagi anche in Friuli soprattutto nelle zone interne. Complessivamente hanno operato 194 volontari di protezione civile e 70 mezzi. Numerosi anche gli interventi dei Vigili del Fuoco. Per le prossime ore insisterà un flusso moderato di correnti meridionali umide e instabili con rovesci e temporali sparsi e piogge in genere abbondanti. Pompieri impegnati anche nel Veneto, soprattutto nel trevigiano: ieri sera era esondato l’Anevale, un affluente del Mjuson dei Sassi, minacciando di raggiungere una casa di riposo e l’ospedale. Stamane il fiume è rientrato nel suo alveo. Violente precipitazioni, raffiche di vento hanno causato l’abbattimento di alberi e l’allagamento di sottopassi e piani di abitazioni ed negozi posti al di sotto del livello stradale. FONTE RAINEWS24