I TEMPI DELLA MODA SONO CAMBIATI. LO HA SCRITTO ANCHE GIORGIO ARMANI

DI GIULIA GHIARONI

“Io non voglio più lavorare così, è immorale”, scrive lo stilista Giorgio Armani in una lettera al mondo della moda il mese scorso. Lo stimato designer dice basta ad un modo di fare moda frivolo e consumistico come quello degli ultimi anni. Armani, infatti, sposa da sempre un’idea di eleganza senza tempo, e soprattutto che duri negli anni.

Seguendo la sua scia, è stata poi scritta un’altra lettera, questa volta online, firmata da una cinquantina di stilisti capitanati da Dries Van Noten. Il messaggio lanciato è uno solo: mettere in discussione la caratteristica principale del settore, la stagionalità. In particolare, il gruppo vorrebbe spostare la stagione Autunno/Inverno fra i mesi di Agosto e Gennaio, e quella Primavera/Estate da Febbraio a Luglio. Ovvero le consegne delle merci dovrebbero essere più vicine alla stagione cui sono destinate. Questo, secondo il loro pensiero, ridurrebbe le rimanenze in magazzino e aiuterebbe le vendite.

Le parole più pesanti arrivano però da Cfda e da Bfc, i quali chiedono espressamente più qualità e meno quantità: una ripartenza comune post virus. Le due organizzazioni di USA e UK hanno sottoscritto una lettera destinata ai rispettivi membri: troppa merce, troppe consegne, troppi inutili accumuli. Il Council of Fashion of Designers of America (Cfda) e il British Fashion Council (Bfc) chiedono ai designers di concentrarsi al massimo su due collezioni principali l’anno. Se poi i singoli brand ritengono indispensabili le Cruise, che ritornino al loro obiettivo principale di offrire in anteprima al cliente capi limitati e in esclusiva.

Seguendo questo pensiero è probabile che per il futuro si potranno ridurre gli appuntamenti delle sfilate nelle quattro capitali della moda. Una vera e propria rivoluzione per l’intero sistema. Ad esempio, per quanto riguarda le collezioni Primavera/Estate 2021, le due organizzazioni invitano gli stilisti a scegliere una sola tappa in cui far scendere i loro capi in passerella, invece di volare da New York a Londra, da Milano a Parigi.

L’occasione viene colta immediatamente da uno dei geni del settore, Alessandro Michele, il quale lancia un appello tramite il suo account Instagram. Una serie di pensieri, che la mente creativa di Gucci chiama Appunti dal silenzio, che paiono scritti a mano su fogli di carta colorata. Ciascun foglio è datato, e proprio per questo riusciamo a seguire un filo logico che dura il tempo della quarantena. “La parola d’ordine, fare presto, sarà sostituita da andare al passo dell’animo umano” scrive Michele. Puntualizza inoltre che abbandonerà il ritmo frenetico delle stagionalità e degli show, per riappropriarsi delle sue tempistiche necessarie allo sviluppo creativo. Allontanandosi dalla tirannia della velocità del fashion, lo stilista abbraccia il consiglio di sfilare solo due volte l’anno, e di rinunciare alle Cruise e alle precollezioni.

Il cambiamento ormai è stato accolto: i tempi della moda stanno senza dubbio cambiando, e la rivoluzione è alle porte.