IL VUOTO LASCIATO DALLA PANDEMIA

DI MARIO PIAZZA

Non ho parenti o amici da piangere come vittime della pandemia, eppure i mesi appena trascorsi mi hanno lasciato un vuoto che voglio provare a descrivere.

Non sono un ragazzotto di primo pelo pieno di sogni e di illusioni. Ne ho viste e passate quanto basta per costruirmi addosso quell’armatura di cinismo e sfiducia indispensabili per sopravvivere discretamente in un mondo occidentale sbagliato fin dalle fondamenta ma tuttavia interamente ispirato all’efficienza, e forse per questo si era formata dentro di me la convinzione che esistesse un livello di conoscenza e capacità infinitamente superiori alle mie, non necessariamente buone ma in grado di fronteggiare se non al meglio almeno decentemente qualsiasi situazione.

E invece no. Non c’è stato bisogno di un attacco alieno interstellare o dell’asteroide di Armageddon o di qualsiasi altra catastrofe hollywoodiana, è bastato un virus appena più minaccioso dei precedenti perchè la politica, la scienza e l’industria reagissero non solo in ordine sparso in base alle proprie micragnose convenienze, ma usando l’emergenza per dedicarsi al saccheggio e ai regolamenti di conti tra bande rivali lasciando noi, inermi pedine, in balìa di noi stessi.

Che roba, ragazzi. Vedere i potenti e le migliori menti del pianeta starnazzare come oche davanti a una volpe, proprio non me lo sarei aspettato.