RITIRARE VIA COL VENTO? MA NON FATECI RIDERE

DI MARIO PIAZZA

Ho visto “Via col vento” due volte, e penso sia un film molto meno razzista della maggior parte della produzione americana. Meno dei mille film sui pellerossa, sulle guerre con il Giappone, con la Corea, con il Vietnam e recentemente con l’Afghanistan.

Via col Vento, girato negli anni 30, è un affresco degli USA fine 1800 o meglio della loro parte meridionale, e invece di indignarci per la povera Mami e i suoi “Miz Rossella… Miz Rossella…” faremmo meglio a preoccuparci per quanta di quella onnipotenza bianca e del servilismo che ne deriva siano vivi e vegeti un secolo dopo in tante parti del mondo.