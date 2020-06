Affonda il Pil britannico, Londra verso una recessione record

DI ENNIO REMONDINO

Pil britannico in netto calo a marzo, mentre il dato trimestrale segna un -2%. Dato che a Londra il lockdown è iniziato solo il 23 marzo, il peggio quindi deve ancora venire

Il lockdown da coronavirus inizia a pesare nettamente sull’economia britannica, che si contrae del 5,8% mensile in marzo. Nel primo trimestre del 2020 la flessione del Pil comunicata dall’Ufficio nazionale di statistica è del 2% sugli ultimi tre mesi dell’anno scorso: un dato che, seppure migliore del -3,8% dell’Eurozona, segna il calo peggiore dalla fine del 2008.

Recessione assicurata. Non a caso la Banca di Inghilterra ha avvertito che l'economia del Regno Unito rischia la peggiore recessione da trent'anni, con un crollo del prodotto interno lordo stimato del 14% nel 2020. Gli ultimi dati mensili, del resto – su cui ha pesato soprattutto il calo del settore trainante dei servizi – scontano solo in parte il lockdown, iniziato in Gran Bretagna il 23 marzo