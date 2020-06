COVID NON VA IN VACANZA, CIMITERO SIMBOLO A COPACABANA

DI ENNIO REMONDINO

Picco superato in Europa ma non è finita: probabile aumento dei casi nelle prossime settimane, a rischio la Polonia e la Svezia – Superati i 7,5 milioni di casi nel mondo – In America Latina oltre un milione e mezzo di contagi.

Croci nere sulla spiaggia mito di Copacabana a Rio de Janeiro. Coronavirus nel mondo: superati i 7,5 milioni di casi. In America Latina oltre un milione e mezzo di contagi. Il 60 per cento dei decessi è in Brasile. La protesta sulla spiaggia di Copacabana: 100 croci nere contro la cattiva gestione dell’emergenza. Contagi oltre la soglia del milione e mezzo in America Latina. Il Paese più colpito è il Brasile, che ha superato gli 800.000 casi e i 40.000 morti, con un impressionante aumento di 100.000 contagi negli ultimi tre giorni.

