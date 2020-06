LA VERITA’ SU NEMBRO E ALZANO

DI CORRADINO MINEO

Come tutti ricorderete, Salvini e Sallusti, Feltri e Fontana, industriali e commercianti chiesero, con toni accorati, di sigillare Alzano e Nembro. Ma Conte e Speranza non vollero. “Non si può fermare tutto -dissero- Prima l’economia”. Contro verità, allegre bugie e mondo a testa in giù.