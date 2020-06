L’EGITTO POVERO, TERZO IMPORTATORE DI ARMI AL MONDO OLTRE LE FREGATE ITALIANE

DI ENNIO REMONDINO

Business militare. Nuovo prestito dell’Fmi. Gli acquisti li coprono i venditori, sul piatto ci sarebbero 500 milioni di Cassa Depositi e Prestiti. Le polemiche italiane sugli armamenti venduti e sulla ferita sempre aperta della mancata verità e giustizia per la morte di Giulio Regeni.

Non solo Fregate italiane. Egitto tra Covid e sottosviluppo di arma sempre di più per fare guerra alla fame? Il nostro dubbio e i fatti. Anche armi italiane, e che armi! Due giorni fa sapevamo, credevamo di sapere che la trattativa con l’Egitto sulla commessa per le due fregate Fremm Fincantieri non era «tuttora in corso», come detto dal ministro degli esteri Di Maio in parlamento. Alcuni bugie hanno la gambe talmente corte che sembrano lombrichi. Ora il governo conferma la vendita delle due fregate Spartaco Schergat ed Emilio Bianchi all’Egitto ma solo come inizio… CONTINUA SU REMOCONTRO: