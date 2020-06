UNA PARTECIPAZIONE ATTENTA DI FRONTE AI SOVRANISMI VARI, AL RAZZISMO, ALL’ANTI AMBIENTALISMO

DI MASSIMO WERTMULLER

Vedi? Un passaggio epocale ,anche diretto verso un disastro , pure se non è il caso dei tempi che stiamo vivendo, per ora e per fortuna, è cosa semplicissima. Basta saper vendere bene un prodotto di là, basta un ascolto distratto di qua, basta parlare alle pance e ai bisogni più immediati da una parte, basta una accettazione complice dall’altra, che può anche essere un silenzio eh, ed ecco che ti ritrovi a vivere una pagina di Storia. Anche la più tremenda, come quella del fascismo e del nazismo, della Shoah, sennò non si spiegherebbe non dico solo la sua esistenza, ma manco che un popolo l’abbia accettata. Per questo la partecipazione è importante, contro ogni silenzio o opinione pericolosa, se non altro per proporre, per contrapporre, per difendere una società, che è anche roba nostra, che ci piace di più. Oggi, per esempio, non abbiamo alcun Hitler all’orizzonte ,per fortuna, ma nel mondo e in Italia, i sovranismi, poi i Trump , i Bolsonaro ,gli Orban, i Salvini, questo neorazzismo, questo antiambientalismo, questa mancanza di empatia, di civiltà e di cultura, anzi tutto questo odio, tutta questa violenza inferta a esseri umani ed esseri animali, e poi questa sinistra, questo socialismo che non c’è più, in nome di una politica priva completamente di ogni traccia di ideale, ma ricca di slogan vuoti, una politica abile nella trattativa e nell’interesse di bandiera, se non quando personale, dovrebbe imporci, a tutti, una attenzione e una partecipazione più viva di quella che (non) esercitiamo, secondo me. Altrimenti, domani, di fronte magari ad una pagina di Storia “strana” ,che non ci piace, e di cui noi siamo stati i protagonisti, non ci lamentiamo….