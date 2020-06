DI FEDERICA GIULIANI

La sostenibilità e il vivere green sono un tema molto attuale. Non ne è estraneo nemmeno il turismo: i viaggiatori prestano una sempre maggiore attenzione verso la Terra. Così dopo aver celebrato Leonardo da Vinci, la Francia, nell’ultimo Mediatour, ha voluto mettere particolare attenzione sul lato verde del Paese. Ecco quindi alcuni spunti e novità per il 2020.

Viaggio nella Francia verde

L’Alvernia-Rodano-Alpi è una regione verde per definizione, grazie allo straordinario Parco dei Vulcani. Quest’anno tante proposte eco-friendly per alloggiare attorno ai vulcani, il lancio della Valle della Gastronomia, e numerose esperienze e attività nella natura, da Sylatorium, il primo sentiero silvestre di Francia a Le Mont Dore al tree-climbing.

Info: www.fr.auvergnerhonealpes.com

Nantes, insignita nel 2019 del titolo di Capitale Europea dell’Innovazione, punta al verde e alla sostenibilità, con il suo 101° parco e giardino: il Jardin Extraordinaire e lo spettacolare belvedere di Tadashi Kawamata sulla collina. Imperdibile il grande evento estivo del Voyage à Nantes dal 4 luglio al 30 agosto,che trasforma la città nel segno dell’arte e dell’innovazione. Info: www.nantes-tourisme.com

L’Occitania ha molti eventi green in serbo per il 2020, legati ad anniversari importanti: i 50 anni del Parco delle Cévennes, i 20 anni dell’apertura al pubblico del Pic du Midi e del suo planetario, i 30 anni del Festival di Astronomia di Fleurance e i 10 anni del riconoscimento Unesco ad Albi, splendida città d’arte. Info: www.turismo-occitanie.it

Marsiglia punta sull’ecologia e il turismo sostenibile ospitando quest’anno il Forum Mondiale della Natura (11/19 giugno) e Manifesta, la grande biennale europea dell’arte contemporanea, dal 7 giugno al 1° novembre. Info: www.marseille-tourisme.com

Vaucluse, Luberon, Biot e Mougins

Nel Vaucluse, una nuova spa interamente ecologica al Castello di Massillan, il Jardin Singulier nella zona del Mont Ventoux, l’apertura al pubblico della Centrale Elettrica di Bolléne. Da segnalare la ciliegia del Vaucluse IGP e la frutta candita di Apt,inserita nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco, mentre la città è “Sito Notevole del Gusto”.

Il Luberon Coeur de Provence è una destinazione perfetta da scoprire a piedi e in bicicletta, fra villaggi di charme e i paesaggi del Parco Naturale Regionale. Novità è l’intenerario segnalato verso la città degli antiquari, Isle sur la Sorgue e diversi percorsi-trail. Per il 2020 un nuovo museo dell’olio d’oliva, le proprietà vinicole aperte al pubblico con degustazioni ed eventi e la prima edizione del festival dedicato a Camus a Lourmarin (25-28 giugno). Info: www.louberoncoeurdeprovence.com

Biot propone 5 itinerari escursionistici attorno al borgo, fra pinete e macchia mediterranea, nel Parco della Brague alla scoperta di magnifici paesaggi. Poi golf, tennis e la novità ecologica del Mercato degli agricoltori locali da sabato 15 giugno sulla Place des Arcades : alimentazione bio, cosmetici e artigianato. Info: www.biot-tourisme.com

Passeggiate verdi anche a Mougins lungo il Canale della Siagne, alla Val de Mougins, a Mougins le Haut, costeggiando il famoso Stagno di Fontmerle con la più grande colonia di piante di loto d’Europa, oltre a molti uccelli migratori. Appuntamentp top il 5 e 6 giugno con il Festival Internazionale della Gastronomia “Les Etoiles de Mougins”. Info: www.mougins-tourisme.fr

Novità con Thello, la compagnia ferroviaria che propone collegamenti diretti tra l’Italia e la Francia senza cambi al confine. Il collegamento diurno Milano-Marsiglia diventa quotidiano, 365 giorni all’anno (da 27€), e va ad aggiungersi ai due collegamenti giorno per Nizza (da 12€) Comodo il treno di notte Venezia-Milano-Parigi con cabine letto Standard per 2 e 3 persone, e cuccette per 4/6 persone (da 29€ in su)

News anche per Air France-KLM che aumenta la frequenza per la stagione estiva, con 4 rotte per Parigi incrementate in luglio e agosto: 11 voli settimanali da Bari, 1 volo al giorno da Palermo, 2 voli al giorno da Cagliari e 1 al giorno da Olbia Il Gruppo Air France-KLM quest’estate collegherà ben 14 aeroporti italiani con Parigi e da lì con il resto del mondo.

Info sulla Francia: France.fr

