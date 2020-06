IL PERSONALE SANITARIO VOLONTARIO IN LOMBARDIA, QUALCHE PROBLEMA LOGISTICO

DI ELISABETTA ANDREIS

La chiamata, nell’emergenza più cupa, aveva scosso tutta l’Italia. Da Nord a Sud infermieri e operatori socio sanitari avevano risposto all’appello di Regione Lombardia per essere arruolati nel nuovo ospedale dedicato al covid realizzato alla Fiera di Milano. A tutti gli assunti, dal primo giorno di servizio (7 aprile), è stato garantito l’alloggio spesato dalla Regione, in hotel. Era stato fatto firmare un foglio con la richiesta di mantenere quella condizione fino alla fine del contratto d’emergenza, fissato per quasi tutti al 31 luglio o, in qualche caso, al 30 settembre. Ed era stato dato ad intendere fosse tutto a posto in quel senso. Venerdì scorso, però, la doccia fredda.

Una ventina di infermieri, più gli operatori socio sanitari e diverse figure di supporto, si sono sentiti dire dalla reception dei loro hotel: “Entro due giorni dovete lasciare le camere, a meno che non vogliate pagarle di tasca vostra. Regione ci chiede il check out entro 48 ore”. Gli albergatori stessi si sono trovati spiazzati nel comunicare la notizia, figuriamo i professionisti, quasi tutti giovani. Qualcuno ha trovato in fretta e furia, obtorto collo, un alloggio a pagamento (“Sono andato ad abitare con un collega, un monolocale diviso in due, ma non me lo posso permettere”, riferisce un operatore che vuole rimanere anonimo, come tutti gli altri, per timore di ripercussioni). Qualche altro si è spostato al refettorio a pagamento del Policlinico – ospedale dove i professionisti sono stati ricollocati quando a sorpresa, il 5 giugno, la struttura inaugurata in pompa magna (e con grandi spese) alla Fiera ha chiuso i battenti, dopo soli due mesi di attività – visto che il drammatico allarme sanitario legato ai contagi era rientrato.

La maggior parte degli infermieri e operatori socio sanitari è rimasta però in albergo dichiarando di non avere alcuna intenzione di lasciare le camere, e a loro è stata concessa una proroga fino a domani, 19 giugno, non chiarendo però a carico di chi. “Ci siamo rimasti male anche noi, ci è arrivata una comunicazione inaspettata dal Policlinico e dalla Regione, dove si chiedeva il check out entro due giorni. E dove dovevano andare quei giovani? Ci è sembrato come di doverli scaricare dopo così tanto impegno, beffati gli angeli che ci sono serviti nell’emergenza”, dice uno degli albergatori che li ospita. Un altro: “Alloggiano da noi anche infermieri che sono andati ad aiutare in altri ospedali, come quello di Sesto. Per loro non ci è arrivata alcuna comunicazione sul check out, solo per chi aveva lavorato a quello in Fiera, che ha chiuso – riferisce -. Sono persone d’oro, si sono prodigati con spirito di servizio. Nel tempo libero non potevano neanche uscire dalla struttura, hanno accettato di vivere separati dalle loro famiglie. Era scontato che l’alloggio fosse pagato fino alla fine del contratto e non ci erano mai state date indicazioni contrarie, fino a venerdì scorso”. Ancora ieri mattina una infermiera era nel panico: “Nessuno ci ha detto se i giorni di questa settimana ce li faranno pagare di tasca nostra”. Un altro: “Ho risposto alla chiamata dalla Sicilia, senza alloggio pagato non riesco a mantenermi a Milano. I patti non erano questi”. E una Oos: “Non ci hanno dato alcun preavviso, non si trattano le persone così”. Nel pomeriggio però, contattati dal Corriere della Sera, intervengono Policlinico prima, e poi Regione Lombardia, con le buone notizie. “Ci siamo impegnati a coprire noi i costi per la settimana di proroga, da domenica 14 a venerdi 19 giugno, e abbiamo attivato nel nostro convitto camere che sono a disposizione, a spese nostre”, dicono da via Francesco Sforza. E la Regione: “Abbiamo allungato la convenzione e dunque la copertura della sistemazione alberghiera anche per chi ha lavorato alla Fiera, fino al 31 luglio”. I lavoratori forse non lo sapevano ancora.